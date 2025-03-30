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У селі на Одещині збудують нову дорогу — де саме

30 березня 2025 14:47
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Будівництво дороги у Фонтанці — тендер на 4,2 млн грн
Розрита дорога. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

У Фонтанці Одеського району збудують нову дорогу по вулиці Сковороди. Вартість проєкту — понад чотири мільйони гривень, фінансують з місцевого бюджету. Тендер на проведення робіт вже оголошено.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Оголошення про аукціон. Фото: скриншот

Більше про закупівлю

Замовником нової дороги є Управління капітального будівництва Фонтанської сільради. Приймання пропозицій триватиме до 10 квітня, аукціон відбудеться того ж дня. Виконання робіт заплановано до 31 грудня цього року. Загальна вартість будівництва — 4 277 800.

Нова дорога на Одещині

Згідно з тендерною документацією, підрядник має виконати такі роботи:

  • демонтаж старих дорожніх конструкцій;
  • перекладання горловин цегляних колодязів;
  • облаштування основи зі щебенево-піщаної суміші;
  • укладання верхнього шару асфальтобетонного покриття товщиною 5 см;
  • вирівнювання та доброустрій узбіч.

Роботи розділені на дві черги. На першому етапі заплановано підготовку дорожнього полотна, укладання щебенево-піщаної основи та асфальту завтовшки 5 см. Також проведуть планування узбіч.

Другий етап включатиме демонтаж та встановлення металевої огорожі, додаткове укладання дорожньої основи та верхнього шару покриття.

Нагадаємо, в Одеській області оголосили тендер на будівництво сучасної споруди подвійного призначення за понад 120 млн грн. Також ми писали, що на трасах Одещини запрацюють нові камери автофіксації.

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