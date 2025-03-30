Будівництво дороги у Фонтанці — тендер на 4,2 млн грн

У селі на Одещині збудують нову дорогу — де саме
У Фонтанці Одеського району збудують нову дорогу по вулиці Сковороди. Вартість проєкту — понад чотири мільйони гривень, фінансують з місцевого бюджету. Тендер на проведення робіт вже оголошено.
Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.
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Замовником нової дороги є Управління капітального будівництва Фонтанської сільради. Приймання пропозицій триватиме до 10 квітня, аукціон відбудеться того ж дня. Виконання робіт заплановано до 31 грудня цього року. Загальна вартість будівництва — 4 277 800.
Нова дорога на Одещині
Згідно з тендерною документацією, підрядник має виконати такі роботи:
- демонтаж старих дорожніх конструкцій;
- перекладання горловин цегляних колодязів;
- облаштування основи зі щебенево-піщаної суміші;
- укладання верхнього шару асфальтобетонного покриття товщиною 5 см;
- вирівнювання та доброустрій узбіч.
Роботи розділені на дві черги. На першому етапі заплановано підготовку дорожнього полотна, укладання щебенево-піщаної основи та асфальту завтовшки 5 см. Також проведуть планування узбіч.
Другий етап включатиме демонтаж та встановлення металевої огорожі, додаткове укладання дорожньої основи та верхнього шару покриття.
Нагадаємо, в Одеській області оголосили тендер на будівництво сучасної споруди подвійного призначення за понад 120 млн грн. Також ми писали, що на трасах Одещини запрацюють нові камери автофіксації.
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