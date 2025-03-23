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На трасах Одещини запрацюють нові камери автофіксації — де саме

23 березня 2025 15:38
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
На Одещині запрацюють нові камери автофіксації порушень ПДР
Камери автофіксації дорожнього руху. фото ілюстративне: freepik
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Від завтра на українських дорогах запрацюють нові комплекси автоматичної фіксації порушень. Вони допоможуть зменшити кількість аварій і контролювати швидкість. Камери встановлять у різних областях, зокрема й на трасах Одещини.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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Допис Олександра Білошицького. Фото: скриншот

Камери автофіксації на Одещині

Найбільше нових камер з'явиться в Одеській області на міжнародній трасі Одеса-Рені. Зокрема там установлено додатково п'ять камер.

  • автодорога М-15 (Одеса-Рені): км 125+949, 190+050, 229+530, 237+550, 271+315, 39+423;
  • автодорога М-28 (Одеса-Південне): км 17+125;
  • автодорога М-15 (с. Маяки): км 16+729.

Камери автофіксації на Миколаївщині

На Миколаївщині нова камера запрацює на 139 км+684 автодороги М-14 (напрямок спрямування приладу с. Костянтинівка)

Основне завдання камер — зменшити кількість ДТП і зробити дороги безпечнішими. Вони будуть фіксувати перевищення швидкості та інші порушення, після чого водії отримуватимуть штрафи.

Розташування всіх комплексів можна переглянути тут.

Нагадаємо, ми писали, що означає нова червона розмітка на дорогах. Також повідомляли, що забороняє водіям рідкісний знак з двома авто.

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