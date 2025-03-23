В Одесской области заработают новые камеры автофиксации нарушений ПДД

Камеры автофиксации дорожного движения. фото иллюстративное: freepik

Завтра на украинских дорогах заработают новые комплексы автоматической фиксации нарушений. Они помогут уменьшить количество аварий и контролировать скорость. Камеры установят в разных областях, в том числе и на трассах Одесской области.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

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Сообщение Александра Билошицкого. Фото: скриншот

Камеры автофиксации в Одесской области

Больше всего новых камер появится в Одесской области на международной трассе Одесса-Рени. В частности там установлено дополнительно пять камер.

автодорога М-15 (Одесса-Рени): км 125+949, 190+050, 229+530, 237+550, 271+315, 39+423;

автодорога М-28 (Одесса-Южное): км 17+125;

автодорога М-15 (с. Маяки): км 16+729.

Камеры автофиксации на Николаевщине

На Николаевщине новая камера заработает на 139 км + 684 автодороги М-14 (направление направления прибора с. Константиновка)

Основная задача камер - уменьшить количество ДТП и сделать дороги более безопасными. Они будут фиксировать превышение скорости и другие нарушения, после чего водители будут получать штрафы.

Расположение всех комплексов можно посмотреть здесь.

Напомним, мы писали, что означает новая красная разметка на дорогах. Также сообщали, что запрещает водителям редкий знак с двумя авто.