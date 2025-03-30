Строительство дороги в Фонтанке — тендер на 4,2 млн грн

Разрытая дорога. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Фонтанке Одесского района построят новую дорогу по улице Сковороды. Стоимость проекта более четырех миллионов гривен, финансирование будут осуществлять из местного бюджета. Тендер на проведение работ уже объявлен.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.

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Заказчиком новой дороги является Управление капитального строительства Фонтанского сельсовета. Прием предложений продлится до 10 апреля, аукцион состоится в тот же день. Выполнение работ запланировано до 31 декабря этого года. Общая стоимость строительства — 4 277 800.

Новая дорога в Одесской области

Согласно тендерной документации, подрядчик должен выполнить следующие работы:

демонтаж старых дорожных конструкций;

перекладывание горловин кирпичных колодцев;

обустройство основания из щебеночно-песчаной смеси;

укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см;

выравнивание и благоустройство обочин.

Работы разделены на две очереди. На первом этапе запланирована подготовка дорожного полотна, укладка щебеночно-песчаного основания и асфальта толщиной 5 см. Также проведут планирование обочин.

Второй этап будет включать демонтаж и установку металлического ограждения, дополнительную укладку дорожного основания и верхнего слоя покрытия.

Напомним, в Одесской области объявили тендер на строительство современного сооружения двойного назначения за более 120 млн грн. Также мы писали, что на трассах Одесской области заработают новые камеры автофиксации.