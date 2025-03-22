Будівництво укриття в ліцеї Маяків — деталі тендеру

Вказівник укриття. Фото ілюстративне: УНІАН

В Одеській області оголосили тендер на будівництво сучасної споруди подвійного призначення на території навчального закладу. Проєкт фінансується з місцевого бюджету, державних коштів і за підтримки ЄС. На його зведення витратять понад 120 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Більше про тендер

Будівництво укриття з додатковими функціями планують у селі Маяки на території місцевого ліцею. Очікувана вартість проєкту складає 122 553 721 грн. Замовником виступає Управління містобудування та архітектури Маяківської сільської ради.

Проєкт фінансується з трьох джерел: 10,6 млн грн виділяє місцевий бюджет, 111,9 млн грн надійдуть із державного бюджету за співфінансування Європейського Союзу через програму Ukraine Facility. Відповідне розпорядження Кабміну було ухвалене 14 березня 2025 року.

Подання тендерних пропозицій триватиме до 3 квітня 2025 року, а аукціон відбудеться цього ж дня. Роботи мають завершитися до 31 березня 2026 року.

Що планують зробити

Будівництво передбачає облаштування укриття сучасними системами пожежної безпеки, зокрема датчиками диму, ручними та світловими сповіщувачами, а також системою оповіщення та евакуації. Для зручності маломобільних осіб передбачені гвинтові підіймачі заввишки до 5 метрів.

Укриття буде обладнане необхідними меблями: зокрема, планується встановлення 33 триярусних ліжок, понад 900 учнівських стільців, столів різних конфігурацій, меблів для їдальні та медичної зони. Також передбачені офісні шафи, пожежні щити, баки для сміття та навіть крісла-мішки для зони відпочинку.

Нагадаємо, в центрі Одеси з'явиться укриття за майже 30 млн грн. Також у Крижанівському ліцеї за 96 мільйонів гривень відремонтують цивільне бомбосховище.