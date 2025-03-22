Строительство укрытия в лицее Маяков - детали тендера

Указатель укрытия. Фото иллюстративное: УНИАН

В Одесской области объявили тендер на строительство современного сооружения двойного назначения на территории учебного заведения. Проект финансируется из местного бюджета, государственных средств и при поддержке ЕС. На его возведение потратят более 120 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.

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Строительство укрытия с дополнительными функциями планируют в селе Маяки на территории местного лицея. Ожидаемая стоимость проекта составляет 122 553 721 грн. Заказчиком выступает Управление градостроительства и архитектуры Маяковского сельского совета.

Проект финансируется из трех источников: 10,6 млн грн выделяет местный бюджет, 111,9 млн грн поступят из государственного бюджета за софинансирование Европейского Союза через программу Ukraine Facility. Соответствующее распоряжение Кабмина было принято 14 марта 2025 года.

Подача тендерных предложений продлится до 3 апреля 2025 года, а аукцион состоится в этот же день. Работы должны завершиться до 31 марта 2026 года.

Что планируют сделать

Строительство предусматривает обустройство укрытия современными системами пожарной безопасности, в частности датчиками дыма, ручными и световыми извещателями, а также системой оповещения и эвакуации. Для удобства маломобильных лиц предусмотрены винтовые подъемники высотой до 5 метров.

Укрытие будет оборудовано необходимой мебелью: в частности, планируется установка 33 трехъярусных кроватей, более 900 ученических стульев, столов различных конфигураций, мебели для столовой и медицинской зоны. Также предусмотрены офисные шкафы, пожарные щиты, баки для мусора и даже кресла-мешки для зоны отдыха.

Напомним, в центре Одессы появится укрытие за почти 30 млн грн. Также в Крыжановском лицее за 96 миллионов гривен отремонтируют гражданское бомбоубежище.