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Бомбосховище за 96 мільйонів в одному з ліцеїв Одещини

17 березня 2025 14:45
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
На Одещині побудують бомбосховище за 96 мільйонів
Бомбосховище, покажчик. Фото ілюстративне: Центр публічних розслідувань
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

У Крижанівському ліцеї Фонтанської громади Одеської області відремонтують цивільне бомбосховище. На роботи планують витратити 96 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з тендеру, який виклали у електронну систему закупівель Рrozorro.

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Строки виконання

Подати заявки підрядники можуть до 28 березня. За умовами тендеру, бомбосховище має не тільки захищати від небезпеки, але й бути обладнаним усім необхідним для шкільного та позакласного навчання. Завершити роботи мають до 1 вересня 2027 року.

На Одещині витратять 96 мільйонів на захисні споруди - фото 1
Тендерна пропозиція. Фото: скриншот

Вже не перший тендер

Додамо, у Крижанівському діцеї вже намагалися побудувати бомбосховище наприкінці 2024 року. Тоді переможцем стала компанія з реєстрацією у Донецькій області "Аквалайт". Але договір не уклали через невідповідність у документах. Тому аукціон наразі проводять повторно.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про ремонт будинку, який був пошкоджений в результаті ворожих обстрілів. А також про укриття за 30 мільйонів.

Одеса школи Одеська область бомбосховище Новини Одеси
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