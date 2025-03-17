В Одесской области построят хранилище за 96 миллионов

Бомбоубежище, указатель. Фото иллюстративное: Центр публичных расследований

В Крыжановском лицее Фонтанской громады Одесской области отремонтируют гражданское бомбоубежище. На работы планируют потратить 96 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из тендера, который выложили в электронную систему закупок Рrozorro.

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Сроки выполнения

Подать заявки подрядчики могут до 28 марта. По условиям тендера, бомбоубежище должно не только защищать от опасности, но и быть оборудованным всем необходимым для школьного и внеклассного обучения. Завершить работы должны до 1 сентября 2027 года.

Тендерное предложение. Фото: скриншот

Уже не первый тендер

Добавим, в Крыжановском лицее уже пытались построить бомбоубежище в конце 2024 года. Тогда победителем стала компания с регистрацией в Донецкой области "Аквалайт". Но договор не заключили из-за несоответствия в документах. Поэтому аукцион сейчас проводят повторно.

Напомним, недавно мы писали о ремонте дома, который был поврежден в результате вражеских обстрелов. А также об укрытии за 30 миллионов.