Последствия ночной атаки на Одесскую область

Разрушенное здание. Фото: Фонтанский сельский совет в соцсети

В результате вражеских обстрелов пострадал один из населенных пунктов Фонтанской громады Одесской области. Были разрушены дома жителей, учреждение дошкольного образования, административное здание и инженерные сети.

Об этом сообщает Фонтанский сельский совет в соцсети.

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Разрушенный дом. Фото: Фонтанский сельский совет в соцсети

Разрушенный дом. Фото: Фонтанский сельский совет в соцсети

Разрушенный дом. Фото: Фонтанский сельский совет в соцсети

Последствия атаки

К счастью, обошлось без жертв, однако есть травмированные. Коммунальные службы сейчас активно восстанавливают поврежденные сети. Все соответствующие структуры работают на месте происшествия, созваны экстренные комиссии, а также проводится сбор всех свидетельств. В громаде призывают людей, чье имущество было повреждено — обращаться с заявлениями к старосте с целью фиксации разрушений.

"Мы просим всех оставаться бдительными и следовать рекомендациям экстренных служб. В этот важный момент хотим подчеркнуть необходимость соблюдения правил кибергигиены. Не распространяйте никакой информации, которая может навредить нашей безопасности", — говорится в сообщении Фонтанского сельсовета

Разрушенное здание. Фото: Фонтанский сельский совет в соцсети

Разрушенное здание. Фото: Фонтанский сельский совет в соцсети

Обломки после атаки после атаки. Фото: Фонтанский сельский совет в соцсети

Напомним, недавно об обстреле Одессы и области сегодня. А также о том, как враг пытается вернуть правый берег Херсонщины.