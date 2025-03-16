Удар по драмтеатру в Мариуполе - в Одессе почтили погибших

Люди возле надписи, выложенной из свечей. Фото: Новини.LIVE

Ровно три года назад, 16 марта 2022 года, россияне цинично ударили по драмтеатру в Мариуполе. Сегодня во многих городах Украины почтили погибших, мероприятие в память о павших состоялось и в Одессе.

Об этом сообщают Новини.LIVE в воскресенье, 16 марта.

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Почтение памяти погибших из-за удара по драмтеатру в Мариуполе

В третью годовщину авиаудара по Мариупольскому драмтеатру в Одессе организовали мероприятие для почтения памяти погибших. К нему присоединились многие жители Мариуполя, которым пришлось покинуть свои дома из-за российской агрессии.

Как отметила руководитель центра "Я Мариуполь Одесса" Анна Камарали, в акции приняли участие и люди, которые потеряли родных в результате атаки или же сами были возле театра в момент трагедии. Они собрались, чтобы почтить память погибших и поддержать друг друга в этот тяжелый день.

"Это были наши друзья, которые там погибли. Друзья, знакомые соседи — очень много людей пряталось в драмтеатре, и такая трагедия произошла", — отметила Анна Камарали.

Одна из участниц акции рассказала о трагических событиях в Мариуполе. Алена Богомолова была вблизи театра, когда его атаковала РФ. Она вместе с военными и волонтерами пыталась помочь тем, кто был в опасности.

"Я была в 500 метрах от Драмтеатра, когда РФ его атаковала", — рассказала девушка.

Женщина рассказывает, что помнит слова молодого человека, который сказал: "Дай Бог вам никогда не услышать голоса тех, кто там находится".

Добавим, что россияне сбросили бомбу на драмтеатр в Мариуполе 16 марта 2022 года. В результате атаки, по разным данным, погибли от 300 до 600 взрослых и детей, которые прятались там.

Акция в Одессе в память о погибших в Мариуполе. Фото: Новини.LIVE

Участники акции держат в руках свечи. Фото: Новини.LIVE

Участники акции цепляют ангелов на дерево. Фото: Новини.LIVE

Ангелы на дереве. Фото: Новини.LIVE

Плакат с надписью "ДЕТИ". Фото: Новини.LIVE

Напомним, также акцию к третьей годовщине авиационного удара по Донецкому драматическому театру в Мариуполе провели во Львове. Присутствующие почтили память погибших.

Мариупольский драмтеатр был крупнейшим гуманитарным центром и укрытием для жителей города в начале полномасштабного вторжения. Перед зданием театра большими буквами написали слово "ДЕТИ", чтобы его можно было разглядеть с воздуха, однако россиян это не остановило. Они нанесли авиаудар по помещению, где прятались люди.