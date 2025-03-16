Удар по драмтеатру в Маріуполі — в Одесі вшанували загиблих

Люди біля надпису, викладеного зі свічок. Фото: Новини.LIVE

Рівно три роки тому, 16 березня 2022 року, росіяни цинічно вдарили по драмтеатру у Маріуполі. Сьогодні в багатьох містах України вшанували загиблих, захід у пам'ять про полеглих відбувся й в Одесі.

Про це повідомляють Новини.LIVE в неділю, 16 березня.

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Вшанування пам'яті загиблих через удар по драмтеатру в Маріуполі

У треті роковини авіаудару по Маріупольському драмтеатру в Одесі організували захід для вшанування пам'яті загиблих. До нього долучилися багато жителів Маріуполя, яким довелось залишити свої домівки через російську агресію.

Як зазначила керівниця центру "Я Маріуполь Одеса" Анна Камаралі, в акції взяли участь й люди, які втратили рідних внаслідок атаки або ж самі були біля театру в момент трагедії. Вони зібралися, щоб вшанувати пам'ять загиблих і підтримати один одного у цей важкий день.

"Це були наші друзі, які там загинули. Друзі, знайомі сусіди — дуже багато людей ховалось у драмтеатрі, і така трагедія сталася", — зазначила Анна Камаралі.

Одна з учасниць акції розповіла про трагічні події в Маріуполі. Аліна з рідними, мамою, татом, дідусем, бабусею та собакою, переховувалися в будівлі з початку березня. До бомбардування родина покинула приміщення драмтеатру, але 84-річний дідусь відмовився їхати з рідного міста.

"В мене, на жаль, там загинув дідусь... Ми його благали, казали: "Ну як, ти ж тут сам?" Він сказав, що не хоче їхати. Якби ми не наважились їхати, ми б теж там загинули", — розповіла дівчина.

Додамо, що росіяни скинули бомбу на драмтеатр у Маріуполі 16 березня 2022 року. Внаслідок атаки, за різними даними, загинули від 300 до 600 дорослих і дітей, які ховались там.

Акція в Одесі у пам'ять про загиблих в Маріуполі. Фото: Новини.LIVE

Учасники акції тримають в руках свічки. Фото: Новини.LIVE

Учасники акції чіпляють янголів на дерево. Фото: Новини.LIVE

Янголи на дереві. Фото: Новини.LIVE

Плакат з надписом "ДІТИ". Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, також акцію до третіх роковин авіаційного удару по Донецькому драматичному театрі в Маріуполі провели у Львові. Присутні вшанували пам'ять загиблих.

Маріупольський драмтеатр був найбільшим гуманітарним центром та укриттям для мешканців міста на початку повномасштабного вторгнення. Перед будівлею театру великими літерами написали слово "ДІТИ", аби його можна було розгледіти з повітря, однак росіян це не зупинило. Вони завдали авіаудару по приміщенню, де ховались люди.