Наслідки нічної атаки на Одещину

Атака на Одещину — Фонтанська громада показала зруйнований садок
Внаслідок ворожих обстрілів постраждав один з населених пунктів Фонтанської громади Одещини. Були зруйновані будинки мешканців, заклад дошкільної освіти, адміністративна будівля та інженерні мережі.
Про це повідомляє Фонтанська сільська рада у соцмережі.
Наслідки атаки
На щастя, обійшлося без жертв, але є травмовані. Комунальні служби зараз активно відновлюють пошкоджені мережі. Усі відповідні структури працюють на місці події, скликані екстрені комісії, також проводиться збір усіх свідчень. У громаді закликають людей, чиє майно було пошкоджено — звертатись із заявами до старости з метою фіксації руйнацій.
"Ми просимо всіх залишатися пильними та дотримуватися рекомендацій екстрених служб. У цей важливий момент хочемо наголосити на необхідності дотримання правил кібергігієни. Не поширюйте жодної інформації, яка може зашкодити нашій безпеці", — йдеться у повідомленні Фонтанської сільради
Нагадаємо, нещодавно про обстріл Одеси та області сьогодні. А також про те, як ворог намагається повернути правий берег Херсонщини.
Читайте Новини.LIVE!