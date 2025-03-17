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Атака на Одещину — Фонтанська громада показала зруйнований садок

17 березня 2025 13:35
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Наслідки нічної атаки на Одещину
Зруйнована будівля. Фото: Фонтанська сільська рада у соцмережі
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Внаслідок ворожих обстрілів постраждав один з населених пунктів Фонтанської громади Одещини. Були зруйновані будинки мешканців, заклад дошкільної освіти, адміністративна будівля та інженерні мережі.

Про це повідомляє Фонтанська сільська рада у соцмережі.

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Зруйнований будинок. Фото: Фонтанська сільська рада у соцмережі
Показали наслідки нічної атаки на Одещину — фото - фото 2
Зруйнований будинок. Фото: Фонтанська сільська рада у соцмережі
Показали наслідки нічної атаки на Одещину — фото - фото 3
Зруйнований будинок. Фото: Фонтанська сільська рада у соцмережі

Наслідки атаки

На щастя, обійшлося без жертв, але є травмовані. Комунальні служби зараз активно відновлюють пошкоджені мережі. Усі відповідні структури працюють на місці події, скликані екстрені комісії, також проводиться збір усіх свідчень. У громаді закликають людей, чиє майно було пошкоджено — звертатись із заявами до старости з метою фіксації руйнацій.

"Ми просимо всіх залишатися пильними та дотримуватися рекомендацій екстрених служб. У цей важливий момент хочемо наголосити на необхідності дотримання правил кібергігієни. Не поширюйте жодної інформації, яка може зашкодити нашій безпеці", — йдеться у повідомленні Фонтанської сільради

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Зруйнована будівля. Фото: Фонтанська сільська рада у соцмережі
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Зруйнована будівля. Фото: Фонтанська сільська рада у соцмережі
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Уламки після атаки. Фото: Фонтанська сільська рада у соцмережі

Нагадаємо, нещодавно про обстріл Одеси та області сьогодні. А також про те, як ворог намагається повернути правий берег Херсонщини.

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