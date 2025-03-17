Последствия атаки на Одесскую область

Склад, садик и магазин — последствия атаки на Одесчину (фото)
Ночью враг снова атаковал мирную Одесскую область ударными беспилотниками. Повреждены дома и образовательные учреждения, также из-за ударов вспыхнул пожар и пострадал человек.
Об этом сообщает глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Последствия атаки
В Одесском районе повреждено детское дошкольное учебное заведение, частный жилой дом, магазин и легковой автомобиль. Пострадавшему лицу сейчас оказывают необходимую медицинскую помощь. В результате атаки в недействующем складском здании вспыхнул пожар, который удалось потушить, задействовав 7 единиц техники и 33 спасателя.
Атака на энергетику
Также, из-за повреждения энергетической инфраструктуры, в пригороде Одессы около 500 абонентов сейчас находятся без электроэнергии. Над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы.
Напомним, недавно мы писали о том, как враг пытается вернуть правый берег Херсонщины. А также об украинских дронах.
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