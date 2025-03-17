Склад, садок та магазин — наслідки атаки на Одещину (фото)
Вночі ворог знову атакував мирну Одещину ударними безпілотниками. Пошкоджено будинки та освітні заклади, також через удари спалахнула пожежа та постраждала людина.
Про це повідомляє очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
Наслідки атаки
В Одеському районі пошкоджено дитячий дошкільний навчальний заклад, приватний житловий будинок, магазин та легковий автомобіль. У Чорноморську постраждав 53-річний водій вантажівки. В Одесі осколкові поранення отримала 61-річна жінка, її госпіталізовано до лікарні. В резільтаті атаки у недіючій складській будівлі спалахнула пожежа, яку вдалося загасити, задіявши 7 одиниць техніки та 33 рятувальника.
Атака на енергетику
Також, через пошкодження енергетичної інфраструктури, у передмісті Одеси близько 500 абонентів наразі перебувають без електроенергії. Над ліквідацією наслідків працюють всі відповідні служби.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як ворог намагається повернути правий берег Херсонщини. А також про українські дрони.
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