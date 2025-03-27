Уклонистов задержали в 100 метрах от границы в Одесской области

Задержанный на границе. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Мужчина в Одесской области пытался провезти двух военнообязанных в непризнанное Приднестровье. Однако пограничники задержали их в 100 метрах от государственной границы.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

По данным следствия, 50-летний фигурант, действуя в сговоре с неустановленным лицом, которое подыскивало через мессенджер клиентов для незаконного пересечения госграницы, согласился перевезти беглецов в Приднестровье. Правоохранители задокументировали, как водитель встретился в Одессе с двумя мужчинами призывного возраста и повез их на территорию Подольского района. Там он должен был высадить их неподалеку от защитного рва. Получив подробный инструктаж по преодолению препятствий, путешественники должны были самостоятельно перебраться на территорию ПМР. Однако все трое были остановлены в 100 метрах от границы. В качестве вещественных доказательств следователи изъяли транспортное средство фигуранта и его мобильный телефон.

Какое наказание грозит

Перевозчику сообщили о подозрении по ч.2 ст.332 Уголовного кодекса Украины (переправка лиц через государственную границу, совершенная по предварительному сговору). Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет. По ходатайству следователей суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, недавно мы писали о такси из Одессы в Молдову в обход пунктов пропуска. А также о главе медкомиссии, который помогал избегать мобилизации.