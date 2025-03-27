Ухилянтів затримали за 100 метрів від кордону на Одещині

Затриманий на кордоні. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Чоловік на Одещині намагався провезти двох військовозобов'язаних до невизнаного Придністров'я. Проте прикордонники затримали їх за 100 метрів від державного кордону.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

За даними слідства, 50-річний фігурант, діючи в змові з невстановленою особою, яка підшукувала через месенджер клієнтів для незаконного перетину держкордону, погодився перевезти втікачів до Придністров’я. Правоохоронці задокументували, як водій зустрівся в Одесі з двома чоловіками призовного віку та повіз їх на територію Подільського району. Там він мав висадити їх неподалік від захисного рову держрубежу. Отримавши детальний інструктаж щодо подолання перешкод, мандрівники мали самостійно перебратись на територію ПМР. Однак усіх трьох було зупинено за 100 метрів від кордону. В якості речових доказів слідчі вилучили транспортний засіб фігуранта та його мобільний телефон.

Яке покарання загрожує

Перевізнику повідомили про підозру за ч.2 ст.332 Кримінального кодексу України (переправлення осіб через державний кордон, вчинений за попередньою змовою). Йому загрожує позбавлення волі на строк до семи років. За клопотанням слідчих суд обрав відносно фігуранта запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про таксі з Одеси до Молдови в обхід пунктів пропуску. А також про голову медкомісії, який допомагав уникати мобілізації.