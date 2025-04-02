Поліцейські в Одесі вимагали в підприємців хабарі

Поліцейські в Одесі вимагали гроші у підприємців
Керівники підрозділів превентивної діяльності одеської поліції вимагали в підприємців хабарі за безперешкодне ведення бізнесу. Але їх спіймали на гарячому, фігурантам загрожує від восьми до дванадцяти років ув'язнення.
Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.
Подробиці справи
За даними слідства, за "винагороду" правоохоронці обіцяли не притягувати підприємців до адміністративної відповідальності за допущені порушення під час ведення господарської діяльності. А ще — не вживати заходів мобілізаційного характеру до найманих працівників.
Згідно вимог співробітників правоохоронних органів, власник шиномонтажу повинен був сплатити 500 дол США, а потім надавати ще 150 доларів щомісяця. Співробітників поліції затримали після одержання чергового "траншу" — майже 40 тис грн, які бізнесмен передав їм за кілька місяців роботи. Підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави.
Яке покарання загрожує
Фігурантам оголосили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди). Їм загрожує від восьми до дванадцяти років ув'язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про схему з переправлення осіб у Молдову. А також про вирок ексдепутату та експрокурору на Одещині.
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