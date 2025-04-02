Поліцейські в Одесі вимагали в підприємців хабарі

Фігурант на допиті. Фото: Одеська обласна прокуратура

Керівники підрозділів превентивної діяльності одеської поліції вимагали в підприємців хабарі за безперешкодне ведення бізнесу. Але їх спіймали на гарячому, фігурантам загрожує від восьми до дванадцяти років ув'язнення.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Подробиці справи

За даними слідства, за "винагороду" правоохоронці обіцяли не притягувати підприємців до адміністративної відповідальності за допущені порушення під час ведення господарської діяльності. А ще — не вживати заходів мобілізаційного характеру до найманих працівників.

Згідно вимог співробітників правоохоронних органів, власник шиномонтажу повинен був сплатити 500 дол США, а потім надавати ще 150 доларів щомісяця. Співробітників поліції затримали після одержання чергового "траншу" — майже 40 тис грн, які бізнесмен передав їм за кілька місяців роботи. Підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави.

Речові докази. Фото: Одеська обласна прокуратура

Речові докази. Фото: Одеська обласна прокуратура

Яке покарання загрожує

Фігурантам оголосили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди). Їм загрожує від восьми до дванадцяти років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про схему з переправлення осіб у Молдову. А також про вирок ексдепутату та експрокурору на Одещині.