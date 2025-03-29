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В Одессе подросток получил приговор за поджог авто военного

29 марта 2025 16:45
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Суд в Одессе осудил подростка за поджог авто военного
Автомобиль в огне. Фото иллюстративное: bigkyiv
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Одессе 16-летний юноша за денежное вознаграждение согласился поджечь автомобиль военнослужащего ВСУ. Он подготовил топливо и поджег транспорт, а процесс снимал на телефон. Суд признал его виновным, но назначил наказание без изоляции от общества.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Известно, что парень получил задание через мессенджер Telegram, подготовил бутылку. Исполнитель сфотографировал авто и отправил снимок заказчику для согласования. После получения подтверждения он приобрел топливо и в ночь на 15 октября 2024 года совершил поджог Hyundai SantaFe на улице Богдана Хмельницкого. Весь процесс парень снимал на телефон, чтобы отчитаться заказчикам.

Какое наказание вынесли

Во время судебного заседания обвиняемый признал вину и раскаялся. Суд учел, что он несовершеннолетний, имеет положительные характеристики и впервые привлекается к ответственности, поэтому ему назначили условное наказание с испытательным сроком.

Напомним, в Одесской области суд наказал двух мужчин, которые пытались переправить военнообязанного за границу. Также добавим, что в Хмельницкой области мужчина игнорировал повестки, потому что имел высокое давление.

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