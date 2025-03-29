Суд в Одесі засудив підлітка за підпал авто військового

Автівка у вогні. Фото ілюстративне: bigkyiv

В Одесі 16-річний юнак за грошову винагороду погодився підпалити автомобіль військовослужбовця ЗСУ. Він підготував паливо та підпалив транспорт, а процес знімав на телефон. Суд визнав його винним, але призначив покарання без ізоляції від суспільства.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Відомо, що хлопець отримав завдання через месенджер Telegram, підготував пляшку. Виконавець сфотографував авто та надіслав знімок замовнику для погодження. Після отримання підтвердження він придбав паливо та у ніч на 15 жовтня 2024 року здійснив підпал Hyundai SantaFe на вулиці Богдана Хмельницького. Весь процес хлопець знімав на телефон, щоб відзвітувати замовникам.

Яке покарання винесли

Під час судового засідання обвинувачений визнав провину та розкаявся. Суд врахував, що він неповнолітній, має позитивні характеристики та вперше притягується до відповідальності, тому йому призначили умовне покарання з випробувальним терміном.

Нагадаємо, в Одеській області суд покарав двох чоловіків, які намагалися переправити військовозобов'язаного за кордон. Також додамо, що у Хмельницькій області чоловік ігнорував повістки, бо мав високий тиск.