Приговор Бойченко и Мараховскому в Одесской области

Вынесение приговора. Фото: Специальная антикоррупционная прокуратура

Высший антикоррупционный суд признал виновными бывшего заместителя руководителя Измаильской местной прокуратуры Ивана Мараховского и экс-депутата Одесского областного совета Ивана Бойченко. Речь идет о получении ими 40 тысяч долларов неправомерной выгоды.

Об этом сообщает Специальная антикоррупционная прокуратура.

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Ивана Бойченко признали виновным по ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение взятки в особо крупном размере). Суд назначил фигуранту 10 лет лишения свободы с запретом в течение 3 лет занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, кроме выборных и с конфискацией всего имущества. Ему также увеличили размер залога на 5 млн грн.

Приговор экс-прокурору

Ивана Мараховского признали виновным по ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение взятки в особо крупном размере). Он получил 8 лет заключения с запретом в течение 3 лет занимать должности в системе правосудия (судьи, адвоката, прокурора) с конфискацией всего имущества. Его также лишили чина советника юстиции.

Оба приговора ВАКС могут быть обжалован в течение 30 дней. Добавим, фигурантов разоблачили на получении взятки в 40 тыс. долларов от директора хозяйственного предприятия за непрепятствование ведению бизнеса.

Кто такой Иван Мараховский

Иван Мараховский — бывший заместитель руководителя Измаильской местной прокуратуры Одесской области. Занимал эту должность с 2016-го года. До этого работал старшим работником Дунайского транспортного прокурора. Был отстранен от должности в 2020-м из-за открытия уголовного производства.

Кто такой Иван Бойченко

Иван Бойченко — в октябре 2015 года был избран депутатом Одесского облсовета седьмого созыва. Член фракции "Возрождение". В октябре 2020 года стал депутатом Одесского райсовета от партии "За Майбутнє".

Напомним, недавно мы писали о приговоре за поджог автомобиля. А также о том, что Саакашвили осудили еще на 4,5 года.