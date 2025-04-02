Вирок Бойченку та Мараховському на Одещині

Винесення вироку. Фото: Спеціальна антикорупційна прокуратура

Вищий антикорупційний суд визнав винуватими колишнього заступника керівника Ізмаїльської місцевої прокуратури Івана Мараховського та ексдепутата Одеської обласної ради Івана Бойченка. Йдеться про справу щодо одержання ними 40 тисяч доларів неправомірної вигоди.

Про це повідомляє Спеціальна антикорупційна прокуратура.

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Вирок ексдепутату облради

Івана Бойченко визнали винним за ч. 4 ст. 368 КК України (одержання хабара в особливо великому розмірі). Суд призначив фігуранту 10 років позбавлення волі із забороною протягом 3 років обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, крім виборних та з конфіскацією всього майна. Йому також збільшили розмір застави на 5 млн грн.

Вирок експрокурору

Івана Мараховського визнали винним за ч. 4 ст. 368 КК України (одержання хабара в особливо великому розмірі). Він отримав 8 років ув'язнення із забороною протягом 3 років обіймати посади в системі правосуддя (судді, адвоката, прокурора) з конфіскацією всього майна. Його також позбавили чину радника юстиції.

Обидва вироки ВАКС можуть бути оскаржений протягом 30 днів. Додамо, фігурантів викрили на одержанні хабара у 40 тис. доларів від директора господарського підприємства за неперешкоджання веденню бізнесу.

Хто такий Іван Мараховський

Іван Мараховський — колишній заступник керівника Ізмаїльської місцевої прокуратури Одеської області. Обійняв цю посаду у 2016-му році. До того працював старшим працівником Дунайського транспортного прокурора. Був відсторонений від посади у 2020-му через відкриття кримінального провадження.

Хто такий Іван Бойченко

Іван Бойченко — у жовтні 2015 року обраний депутатом Одеської облради сьомого скликання. Член фракції "Відродження". У жовтні 2020 року став депутатом Одеської райради від партії "За Майбутнє".

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вирок за підпал автівки. А також про те, що Саакашвілі засудили ще на 4,5 роки.