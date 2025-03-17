Новый приговор экс-главе Одесской области Саакашвили

Михеил Саакашвили. Фото иллюстративное: Гурам Мурадов/Civil.ge

Экс-главу Одесской области Михеила Саакашвили приговорили еще к 4,5 годам заключения за незаконное пересечение границы. Это произошло осенью 2021-го, когда он вернулся в Грузию после восьми лет отсутствия.

Об этом сообщает грузинское издание Mtavari.

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Четвертый приговор

При этом Саакашвили в заседании участия не принимал, а его сторонников приставы удалили из зала. Добавим, этот приговор стал уже четвертым для экс-президента. Третий был объявлен 12 марта — тогда он получил девять лет тюрьмы по делу о хищении бюджетных средств в крупном размере. Другие два производства касались избиения депутата Валери Гелашвили и помилования убийц сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани.

Саакашвили в Украине

Напомним, Михеил Саакашвили покинул Грузию из-за преследования новой власти и активно занимался политической деятельностью в Украине. В 2015 году получил наше гражданство, однако впоследствии был лишен его. С 2015 по 2016 годы был главой Одесской облгосадминистрации. От Владимира Зеленского экс-президент Грузии получил должность председателя Исполнительного комитета реформ. В то время на родине его заочно приговорили к тюремному заключению, а в 2021 году он вернулся туда и был арестован.

Напомним, еще недавно мы писали о высказываниях Саакашвили относительно Трампа. А также о жизни экс-президента в тюрьме.