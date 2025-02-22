Саакашвили сравнил Зеленского с Черчиллем из-за войны

Бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили. Фото иллюстративное: AFP

Бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили высказался относительно последних заявлений президента США Дональда Трампа. Он назвал Трампа умным человеком с четкой стратегией относительно войны в Украине.

Об этом в субботу, 22 февраля, грузинский политик рассказал Новини.LIVE.

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Заявление Саакашвили

Михеил Саакашвили считает, что Трамп имеет собственное видение завершения войны в Украине и действует в соответствии со своими стратегическими целями. Он отметил, что важно вести диалог с различными мировыми лидерами, ведь это может способствовать усилению поддержки Украины.

В частности, Саакашвили сравнил Зеленского с Черчиллем, который в разгар Второй мировой войны вынужден был вести сложные переговоры с президентом США Франклином Рузвельтом. Политик отметил, что такие переговоры являются необходимыми для достижения победы.

"Я уверен, что нам нужен методичный диалог, нам нужно общаться всем, и тогда мир будет на стороне Украины", — подытожил Саакашвили.

Напомним, сенатор США назвал Путина лжецом и убийцей, показав Бучу. Также американская газета New York Post опубликовала обложку с надписью "Президент Трамп, вот кто диктатор" на фоне фотографии президента РФ. Таким образом отреагировали на то, что Трамп назвал Зеленского "диктатором".