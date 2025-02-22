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Экс-глава Одесчины Саакашвили назвал Трампа "умным человеком"

22 февраля 2025 14:26
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Саакашвили сравнил Зеленского с Черчиллем из-за войны
Бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили. Фото иллюстративное: AFP
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили высказался относительно последних заявлений президента США Дональда Трампа. Он назвал Трампа умным человеком с четкой стратегией относительно войны в Украине.

Об этом в субботу, 22 февраля, грузинский политик рассказал Новини.LIVE.

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Михеил Саакашвили считает, что Трамп имеет собственное видение завершения войны в Украине и действует в соответствии со своими стратегическими целями. Он отметил, что важно вести диалог с различными мировыми лидерами, ведь это может способствовать усилению поддержки Украины.

В частности, Саакашвили сравнил Зеленского с Черчиллем, который в разгар Второй мировой войны вынужден был вести сложные переговоры с президентом США Франклином Рузвельтом. Политик отметил, что такие переговоры являются необходимыми для достижения победы.

"Я уверен, что нам нужен методичный диалог, нам нужно общаться всем, и тогда мир будет на стороне Украины", — подытожил Саакашвили.

Напомним, сенатор США назвал Путина лжецом и убийцей, показав Бучу. Также американская газета New York Post опубликовала обложку с надписью "Президент Трамп, вот кто диктатор" на фоне фотографии президента РФ. Таким образом отреагировали на то, что Трамп назвал Зеленского "диктатором".

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