Саакашвілі порівняв Зеленського з Черчиллем через війну

Колишній очільник Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі. Фото ілюстративне: AFP

Колишній очільник Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі висловився щодо останніх заяв президента США Дональда Трампа. Він назвав Трампа розумною людиною з чіткою стратегією щодо війни в Україні.

Про це у суботу, 22 лютого, грузинський політик розповів Новини.LIVE.

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Заява Саакашвілі

Міхеїл Саакашвілі вважає, що Трамп має власне бачення завершення війни в Україні та діє відповідно до своїх стратегічних цілей. Він наголосив, що важливо вести діалог із різними світовими лідерами, адже це може сприяти посиленню підтримки України.

Зокрема, Саакашвілі порівняв Зеленського з Черчиллем, який у розпал Другої світової війни змушений був вести складні переговори з президентом США Франкліном Рузвельтом. Політик зазначив, що такі перемовини є необхідними для досягнення перемоги.

"Я впевнений, що нам потрібен методичний діалог, нам потрібно спілкуватися всім, і тоді світ буде на боці України", — підсумував Саакашвілі.

Нагадаємо, сенатор США назвав Путіна брехуном та вбивцею, показавши Бучу. Також американська газета New York Post опублікувала обкладинку з надписом "Президенте Трампе, ось хто диктатор" на тлі фотографії президента РФ. Таким чином відреагували на те, що Трамп назвав Зеленського "диктатором".