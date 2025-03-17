Новий вирок ексочільнику Одещини Саакашвілі

Міхеіл Саакашвілі. Фото ілюстративне: Гурам Мурадов/Civil.ge

Ексочільника Одещини Міхеіла Саакашвілі засудили ще до 4,5 років ув'язнення за незаконний перетин кордону. Це сталось восени 2021-го, коли він повернувся до Грузії після восьми років відсутності.

Про це повідомляє грузинське видання Mtavari.

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Четвертий вирок

При цьому Саакашвілі у засіданні участі не брав. А його прихильників пристави видалили з залу. Додамо, цей вирок став уже четвертим для експрезидента. Третій було оголошено 12 березня — тоді він отримав дев'ять років в'язниці у справі про розкрадання бюджетних коштів у великому розмірі. Інші два провадження стосувались побиття депутата Валері Гелашвілі та помилування вбивць співробітника "Об'єднаного банку Грузії" Сандро Гіргвліані.

Саакашвілі в Україні

Нагадаємо, Міхеіл Саакашвілі залишив Грузію через переслідування нової влади й активно займався політичною діяльністю в Україні. У 2015 році отримав наше громадянство, однак згодом був позбавлений його. З 2015 по 2016 роки був очільником Одеської облдержадміністрації. Від Володимира Зеленського експрезидент Грузії отримав посаду голови Виконавчого комітету реформ. У той час на батьківщині його заочно засудили до тюремного ув'язнення, а у 2021 році він повернувся туди та був заарештований.

Нагадаємо, нщеодавно ми писали про висловлювання Саакашвілі щодо Трампа. А також про життя експрезидента в тюрмі.