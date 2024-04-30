Саакашвили об Украине и Грузии – путь к свободе и борьба с заключением

Михеил Саакашвили. Фото: REUTERS. Irakli Gedenidze

Михеил Саакашвили, экспрезидент Грузии и эксчельник Одесской обладминистрации, уже более двух лет находится в заключении. Несмотря на проблемы со здоровьем, политик сожалеет лишь о том, что не может полностью поддерживать Украину в борьбе за свою независимость.

Об этом в интервью телеканалу "Дождь" сообщил экспрезидент Грузии Михеил Саакашвили.

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Состояние здоровья

Состояние здоровья у экспрезидента тяжелое — больше двух лет он уже находится в заключении. Кроме нехватки солнца и воздуха мужчине также не хватает простых разговоров — Михеилу Саакашвили запретили телефонные звонки.

"Я больше двух лет не видел солнца и не дышал свежим воздухом. Последствия отравления тяжелыми металлами до сих пор остались. Я пытаются работать. Смотрю грузинские и украиноязычные каналы. Депутатов вопреки закону ко мне не пускают. Также мне запретили какие-либо телефонные звонки " , — ответил Михеил Саакашвили.

Записка Михеила Саакашвили о его состоянии здоровья. Фото: скриншот

Ни о чем не жалеет

Экспрезидент Грузии Михеил Саакашвили, возглавлявший Одесскую областную госадминистрацию (в 2015-2016 годах), был арестован в Тбилиси осенью 2021 года после тайного возвращения в страну. Однако он не сожалеет о своем возвращении в Грузию. Политик подчеркнул, что хотел больше помогать Украине противостоять агрессии со стороны РФ.

"Я только сожалею, что не могу активнее помогать Украине, где я до сих пор являюсь председателем Национального совета реформ при президенте Зеленском" , — подчеркнул Михаил Саакашвили.

Записка Михеила Саакашвили о поддержке Украины. Фото: скриншот

Смена власти в Грузии

По словам экспрезидента Грузии, смена власти в стране — вопрос времени. Ведь с нынешней политикой грузинских властей большой поддержки он народу она не получит.

"Смена власти в Грузии произойдет в любом случае. В последнее время грузинские власти заняли противоукраинскую позицию и стали местом для "отмывания" российских денег" , — отметил Михеил Саакашвили.

Отравления Михеила Саакашвили

В октябре 2022 года адвокат экспрезидента Шалва Хачапуридзе сообщил, что в Саакашвили обнаружили ряд тяжелых заболеваний, в том числе туберкулез и деменцию. Через месяц другой адвокат, Валерий Гелбахиани, заявил, что симптомы, которыми страдает Саакашвили, были вызваны отравлением тяжелыми металлами.