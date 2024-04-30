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Саакашвілі про Україну та Грузію — шлях до свободи та боротьба з ув'язненням

30 квітня 2024 18:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Саакашвілі про Україну та Грузію — шлях до свободи та боротьба з ув'язненням
Міхеїл Саакашвілі. Фото: REUTERS. Irakli Gedenidze
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Міхеїл Саакашвілі, експрезидент Грузії та ексочільник Одеської обладміністрації, вже понад два роки перебуває в ув'язенні. Попри проблеми зі здоров'ям, політик шкодує лише про те, що не може в повному обсязі підтримувати Україну у боротьбі за свою незалежність.

Про це в інтерв'ю телеканалу "Дождь" повідомив експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі.

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Стан здоров'я

Стан здоров'я у експрезидента важкий — більше двох років він вже перебуває в ув'язненні. Окрім нестачі сонця та повітря, чоловіку також не вистачає простих розмов — Міхеїлу Саакашвілі заборонили будь-які телефонні дзвінки. 

"Я більше двох років не бачив сонця та не дихав свіжим повітрям. Наслідки отруєння тяжкими металами досі лишились. Я намагають працювати. Дивлюсь грузинські та україномовні канали. Депутатів всупереч закону до мене не пускають. Також мені заборонили будь-які телефонні дзвінки", — відповів Міхеїл Саакашвілі.
 

Саакашвілі про Україну та Грузію — шлях до свободи та боротьба з ув'язненням - фото 1
Записка Міхеїла Саакашвілі про його стан здоров'я. Фото: скриншот

Ні про що не шкодує

Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі, який очолював Одеську обласну держадміністрацію (у 2015-2016 роках), був заарештований у Тбілісі восени 2021 року після таємного повернення до країни. Проте він не шкодує про своє повернення до Грузії. Політик наголосив, що хотів би більше допомагати Україні протистояти агресії з боку РФ.

"Я лише шкодую, що не можу активніше допомагати Україні, де я досі є головою Національної ради реформ при президенті Зеленському", — наголосив Міхеїл Саакашвілі.
 

Саакашвілі про Україну та Грузію — шлях до свободи та боротьба з ув'язненням - фото 2
Записка Міхеїла Саакашвілі про підтримку Україні. Фото: скриншот

Зміна влади в Грузії

За словами експрезидента Грузії, зміна влади в країні — питання часу. Адже з теперішньою політикою грузинської влади великої підтримки від народу вона не отримає.

"Зміна влади в Грузії відбудеться в будь-якому випадку. Останнім часом грузинська влада зайняла протиукраїнську позицію  та стала місцем для "відмивання" російських грошей", — зазначив Міхеїл Саакашвілі.

Отруєння Міхеїла Саакашвілі

У жовтні 2022 року адвокат експрезидента Шалва Хачапурідзе повідомив, що у Саакашвілі виявили низку важких захворювань, зокрема туберкульоз та деменцію. Через місяць інший адвокат, Валерій Гелбахіані, заявив, що симптоми, на які страждає Саакашвілі, були спричинені отруєнням важкими металами.

Одеса
війна
володимир путін
Михайло Саакашвілі
Грузія
отруєння
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