Саакашвілі про Україну та Грузію — шлях до свободи та боротьба з ув'язненням

Міхеїл Саакашвілі. Фото: REUTERS. Irakli Gedenidze

Міхеїл Саакашвілі, експрезидент Грузії та ексочільник Одеської обладміністрації, вже понад два роки перебуває в ув'язенні. Попри проблеми зі здоров'ям, політик шкодує лише про те, що не може в повному обсязі підтримувати Україну у боротьбі за свою незалежність.

Про це в інтерв'ю телеканалу "Дождь" повідомив експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі.

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Стан здоров'я

Стан здоров'я у експрезидента важкий — більше двох років він вже перебуває в ув'язненні. Окрім нестачі сонця та повітря, чоловіку також не вистачає простих розмов — Міхеїлу Саакашвілі заборонили будь-які телефонні дзвінки.

"Я більше двох років не бачив сонця та не дихав свіжим повітрям. Наслідки отруєння тяжкими металами досі лишились. Я намагають працювати. Дивлюсь грузинські та україномовні канали. Депутатів всупереч закону до мене не пускають. Також мені заборонили будь-які телефонні дзвінки", — відповів Міхеїл Саакашвілі.



Записка Міхеїла Саакашвілі про його стан здоров'я. Фото: скриншот

Ні про що не шкодує

Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі, який очолював Одеську обласну держадміністрацію (у 2015-2016 роках), був заарештований у Тбілісі восени 2021 року після таємного повернення до країни. Проте він не шкодує про своє повернення до Грузії. Політик наголосив, що хотів би більше допомагати Україні протистояти агресії з боку РФ.

"Я лише шкодую, що не можу активніше допомагати Україні, де я досі є головою Національної ради реформ при президенті Зеленському", — наголосив Міхеїл Саакашвілі.



Записка Міхеїла Саакашвілі про підтримку Україні. Фото: скриншот

Зміна влади в Грузії

За словами експрезидента Грузії, зміна влади в країні — питання часу. Адже з теперішньою політикою грузинської влади великої підтримки від народу вона не отримає.

"Зміна влади в Грузії відбудеться в будь-якому випадку. Останнім часом грузинська влада зайняла протиукраїнську позицію та стала місцем для "відмивання" російських грошей", — зазначив Міхеїл Саакашвілі.

Отруєння Міхеїла Саакашвілі

У жовтні 2022 року адвокат експрезидента Шалва Хачапурідзе повідомив, що у Саакашвілі виявили низку важких захворювань, зокрема туберкульоз та деменцію. Через місяць інший адвокат, Валерій Гелбахіані, заявив, що симптоми, на які страждає Саакашвілі, були спричинені отруєнням важкими металами.