Нехай 2024 стане роком нашої перемоги — ексочільник Одещини написав листа

Міхеїл Саакашвілі. Фото: REUTERS. Irakli Gedenidze

Колишній очільник Одеської області, Міхеїл Саакашвілі написав листа з грузинської клініки, де його примусово утримують. У записці він адресував вітання з Новим роком Дмитру Гордону та Олесі Бацман.

Про це пише телеграмканал Дмитрий Гордон.

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Привітання з Новим роком від Міхеїла Саакашвілі

У листі ексочільник Одещини подякував журналістам за підтримку. Та побажав, щоб 2024 став роком спільної перемоги.

"Дімі Гордону й Олесі Бацман. Мої дорогі, улюблені й вірні друзі. З Новим роком вас і всю вашу міцну сім’ю! Дякую за те, що ви робите для України й для мене. Нехай 2024 стане роком нашої перемоги. Спільними зусиллями так воно й буде. Обнімаю", — написав Міхеїл Саакашвілі.

Хто такі Дмитро Гордон та Олеся Бацман

Олеся Леонідівна Бацман — українська журналістка, телеведуча, головна редакторка інтернет-видання "ГОРДОН".

Дмитро Ілліч Гордон — український журналіст, телеведучий, редактор та колишній депутат Київської ради.

Що відомо про Саакашвілі

Нагадаємо, що після відставки з посади президента Грузії Саакашвілі залишив країну. У 2015-2016 роках обіймав посаду очільника Одеської облдержадміністрації, а з червня 2020 року перебував на посаді голови Виконавчого комітету реформ України. Наголосимо, що ексчиновник має українське громадянство. 1 жовтня 2021 року політик повернувся до Грузії, де його відразу заарештували. Прокуратура Грузії порушила проти нього ще одну кримінальну справу за незаконний перетин кордону.

Отруєння Міхеїла Саакашвілі

У жовтні 2022 року адвокат експрезидента Шалва Хачапурідзе повідомив, що у Саакашвілі виявили низку важких захворювань, зокрема туберкульоз та деменцію. Через місяць інший адвокат, Валерій Гелбахіані, заявив, що симптоми, на які страждає Саакашвілі, можуть бути спричинені отруєнням важкими металами.

Весь цей час Саакашвілі продовжував перебувати у клініці "Вівамеді", а його адвокати намагалися добитися від суду відстрочення покарання та звільнення свого клієнта за станом здоров’я. Однак у лютому 2023 року Тбіліський міський суд відмовив у задоволенні цього клопотання, і Саакашвілі залишився під вартою.

Нагадаємо, вже понад рік колишній очільник Одеської області Міхеїл Саакашвілі перебуває на лікуванні у грузинській клініці після інтоксикації. Мати політика розповіла, чим саме отруїли її сина.