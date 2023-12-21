Мати Саакашвілі розповіла, чим отруїли ексочільника Одещини

Саакашвілі у лікарні. Фото: скриншот

Вже понад рік колишній очільник Одеської області Міхеїл Саакашвілі перебуває на лікуванні у грузинській клініці після інтоксикації. Мати політика розповіла, чим саме отруїли її сина.

Про це в інтервʼю "1+1" розказала Гіулі Аласанія.

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"У нього дистрофія м'язів, ледве рухається, тиск, температура. Ви, звісно, знаєте, що його отруїли. Був зроблений аналіз, який доправили до каліфорнійської лабораторії і там перевірили. Отруєння вже відбулося у в'язниці — це миш'як та ртуть", — сказала Гіулі Аласанія.

Заяви про отруєння

У жовтні 2022 року адвокат експрезидента Шалва Хачапурідзе повідомив, що у Саакашвілі виявили низку важких захворювань, зокрема туберкульоз та деменцію. Через місяць інший адвокат, Валерій Гелбахіані, заявив, що симптоми, на які страждає Саакашвілі, можуть бути спричинені отруєнням важкими металами.

Весь цей час Саакашвілі продовжував перебувати у клініці "Вівамеді", а його адвокати намагалися добитися від суду відстрочення покарання та звільнення свого клієнта за станом здоров’я. Однак у лютому 2023 року Тбіліський міський суд відмовив у задоволенні цього клопотання, і Саакашвілі залишився під вартою.

Нагадаємо, Верховна рада України звернулася до президентки Грузії Саломе Зурабішвілі та парламентів держав Європейського Союзу. Народні депутати просять здійснити гуманітарний акт та помилувати Міхеїла Ніколозовича Саакашвілі.

Також ми писали, що Міхеїл Саакашвілі робив заяви щодо російсько-української війни. Він вважає, що російське вторгнення в Україну відображає не лише окремий конфлікт, але і частину більшої стратегічної гри, яку веде Володимир Путін проти Заходу. Головною проблемою є те, що сам Путін чітко розуміє це, але багато країн Заходу неохоче визнають цю реальність.