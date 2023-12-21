Мать Саакашвили рассказала, чем отравили экс-главу Одесчины

Саакашвили в больнице. Фото: скриншот

Уже больше года бывший глава Одесской области Михеил Саакашвили находится на лечении в грузинской клинике после интоксикации. Мать политика рассказала, чем именно отравили ее сына.

Об этом в интервью "1+1" рассказала Гиули Аласания.

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"У него дистрофия мышц, едва двигается, давление, температура. Вы, конечно, знаете, что его отравили. Был сделан анализ, доставленный в калифорнийскую лабораторию и там проверенный. Отравление уже произошло в тюрьме — это мышьяк и ртуть", — сказала Гиули Аласания.

Заявления об отравлении

В октябре 2022 года адвокат экс-президента Шалва Хачапуридзе сообщил, что в Саакашвили обнаружили ряд тяжелых заболеваний, в том числе туберкулез и деменцию. Через месяц другой адвокат, Валерий Гелбахиани, заявил, что симптомы, которыми страдает Саакашвили, могут быть вызваны отравлением тяжелыми металлами.

Все это время Саакашвили продолжал находиться в клинике "Вивамеди", а его адвокаты пытались добиться от суда отсрочки наказания и увольнения своего клиента по состоянию здоровья. Однако в феврале 2023 года Тбилисский городской суд отказал в удовлетворении этого ходатайства, и Саакашвили остался под стражей.

Напомним, Верховная рада Украины обратилась к президенту Грузии Саломе Зурабишвили и парламентам государств Европейского Союза. Народные депутаты просят совершить гуманитарный акт и помиловать Михеила Николозовича Саакашвили.

Также мы писали, что Михеил Саакашвили делал заявления по поводу российско-украинской войны. Он считает, что российское вторжение в Украину отражает не только отдельный конфликт, но и часть большей стратегической игры, которую ведет Владимир Путин против Запада. Главной проблемой является то, что сам Путин ясно это понимает, но многие страны Запада неохотно признают эту реальность.