Пусть 2024 год станет годом нашей победы — экс-глава Одесчины написал письмо

Михеил Саакашвили. Фото: REUTERS. Irakli Gedenidze

Бывший глава Одесской области, Михеил Саакашвили написал письмо из грузинской клиники, где его принудительно содержат. В записке он адресовал поздравление с Новым годом Дмитрию Гордону и Алесе Бацман.

Об этом пишет телеграм-канал Дмитрий Гордон.

Читайте также:

Поздравление с Новым годом от Михеила Саакашвили

В письме экс-глава Одесчины поблагодарил журналистов за поддержку. И пожелал, чтобы 2024 стал годом общей победы.

"Диме Гордону и Алесе Боцман. Мои дорогие, любимые и верные друзья. С Новым годом вас и всю вашу крепкую семью! Спасибо за то, что вы делаете для Украины и для меня. Пусть 2024 год станет годом нашей победы. Совместными усилиями так оно и будет. Обнимаю», — написал Михеил Саакашвили.

Кто такие Дмитрий Гордон и Алеся Бацман

Алеся Леонидовна Бацман — украинская журналистка, телеведущая, главная редактор интернет-издания "ГОРДОН".

Дмитрий Ильич Гордон — украинский журналист, телеведущий, редактор и бывший депутат Киевского совета.

Что известно о Саакашвили

Напомним, что после отставки с поста президента Грузии Саакашвили покинул страну. В 2015-2016 годах занимал должность главы Одесской облгосадминистрации, а с июня 2020 состоял в должности председателя Исполнительного комитета реформ Украины. Отметим, что у экс-чиновника есть украинское гражданство. 1 октября 2021 политик вернулся в Грузию, где его сразу арестовали. Прокуратура Грузии возбудила против него еще одно уголовное дело за незаконное пересечение границы.

Отравления Михеила Саакашвили

В октябре 2022 года адвокат экс-президента Шалва Хачапуридзе сообщил, что в Саакашвили обнаружили ряд тяжелых заболеваний, в том числе туберкулез и деменцию. Через месяц другой адвокат, Валерий Гелбахиани, заявил, что симптомы, которыми страдает Саакашвили, могут быть вызваны отравлением тяжелыми металлами.

Все это время Саакашвили продолжал находиться в клинике "Вивамеди", а его адвокаты пытались добиться от суда отсрочки наказания и освобождения своего клиента по состоянию здоровья. Однако в феврале 2023 года Тбилисский городской суд отказал в удовлетворении этого ходатайства, и Саакашвили остался под стражей.

Напомним, уже больше года бывший глава Одесской области Михеил Саакашвили находится на лечении в грузинской клинике после интоксикации. Мать политика рассказала, чем именно отравили ее сына.