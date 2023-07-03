Ексочільник Одещини Саакашвілі знаходиться у критичному стані

Саакашвілі у лікарні. Фото: google.com

Сьогодні з'явилися нові кадри з колишнім головою Одеської області Михеїлом Саакашвілі. На відео добре видно, що політик перебуває у надкритичному стані і його вага досягла мінімуму.

Про це Новини.LIVE дізналося із засідання Тбіліського міського суду.

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Зазначимо, що Саакашвілі вже майже рік перебуває на лікуванні у грузинській клініці "Вівамеді", звідки він і долучився до свого судового процесу. У Тбіліському міському суді відбувається слухання у справі екс-президента про розгін акції протесту у листопаді 2007 року.

Також проросійська президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відмовляється помилувати Саакашвілі. Вона заявляє, що начебто грузинський народ хоче його покарання.

Заяви про отруєння

У жовтні 2022 року адвокат експрезидента Шалва Хачапурідзе повідомив, що у Саакашвілі виявили низку важких захворювань, зокрема туберкульоз та деменцію. Через місяць інший адвокат, Валерій Гелбахіані, заявив, що симптоми, на які страждає Саакашвілі, можуть бути спричинені отруєнням важкими металами.

Наприкінці грудня очільник МОЗ Грузії Зураб Азалашвілі повідомив, що політик відмовляється проходити токсикологічні дослідження у грузинському бюро судмедекспертизи і вимагає участі в експертизі західних токсикологів.

Весь цей час Саакашвілі продовжував перебувати у клініці "Вівамеді", а його адвокати намагалися добитися від суду відстрочення покарання та звільнення свого клієнта за станом здоров’я. Однак у лютому 2023 року Тбіліський міський суд відмовив у задоволенні цього клопотання, і Саакашвілі залишився під вартою.

Нагадаємо, раніше громадянин України Міхеїл Саакашвілі написав відповідь президентці Грузії Саломе Зурабішвілі, яка відмовляється його помилувати. У листі він заявив, що до того, що він зараз перебуває у в'язниці, причетний особисто Президент РФ Путін.