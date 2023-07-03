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Экс-глава Одесской области Саакашвили находится в критическом состоянии

3 июля 2023 15:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Эксочильщик Одесской области Саакашвили находится в критическом состоянии
Саакашвили в больнице. Фото: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня появились новые кадры с бывшим главой Одесской области Михеилом Саакашвили. На видео хорошо видно, что политик находится в сверхкритическом состоянии и его вес достиг минимума.

Об этом Новини.LIVE узнало с заседания Тбилисского городского суда.

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Отметим, что Саакашвили уже почти год находится на лечении в грузинской клинике "Вивамеди", откуда он и присоединился к своему судебному процессу. В Тбилисском городском суде проходят слушания по делу экс-президента о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

Также пророссийский президент Грузии Саломе Зурабишвили отказывается помиловать Саакашвили. Она заявляет, что вроде бы грузинский народ хочет его наказать.

Заявления об отравлении

В октябре 2022 года адвокат экспрезидента Шалва Хачапуридзе сообщил, что у Саакашвили обнаружили ряд тяжелых заболеваний, в том числе туберкулез и деменцию. Через месяц другой адвокат, Валерий Гелбахиани, заявил, что симптомы, от которых страдает Саакашвили, могут быть вызваны отравлением тяжелыми металлами.

В конце декабря глава Минздрава Грузии Зураб Азалашвили сообщил, что политик отказывается проходить токсикологические исследования в грузинском бюро судмедэкспертизы и требует участия в экспертизе западных токсикологов.

Все это время Саакашвили продолжал находиться в клинике "Вивамеди", а его адвокаты пытались добиться от суда отсрочки наказания и освобождения своего клиента по состоянию здоровья. Однако в феврале 2023 года Тбилисский городской суд отказал в удовлетворении этого ходатайства, и Саакашвили остался под стражей.

Напомним, ранее гражданин Украины Михеил Саакашвили написал ответ президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая отказывается его помиловать. В письме он заявил, что к тому, что он сейчас находится в тюрьме, причастен лично Президент РФ Путин.

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