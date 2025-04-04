В Одессе задержали предпринимателя, который за деньги обещал мужчине помочь избежать тюрьмы

Задержание подозреваемого. Фото: Одесская областная прокуратура

Директор предприятия в Одессе за деньги обещал мужчине избежать тюрьмы за коррупционную деятельность. Однако правоохранители задержали его во время получения средств и открыли дело.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Читайте также:

Подробности дела

По данным следствия, руководитель предприятия требовал деньги у подозреваемого, который недавно был уличен в коррупции, обещая поспособствовать изменению меры пресечения на более мягкую. А в дальнейшем и закрытию уголовного производства. Он уверял, что может оказать влияние на правоохранителей и судей и может "решить вопрос" за 130 тыс долларов США. При этом фигурант акцентировал, что человек "сильно попал", поэтому только при его непосредственном участии возможно решение проблемы. Полицейские задержали дельца после получения первой части неправомерной выгоды в размере 80 000 долларов США.

Какое наказание грозит

Сейчас фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения более 5 млн грн залога. Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (вымогательстве и получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения). Руководителю предприятия грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о полицейских, которые вымогали деньги у предпринимателей. А также о приговоре экс-депутату и экс-прокурору.