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Відключення світла в Одесі сьогодні — кого торкнеться

7 квітня 2025 10:16
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Відключення світла в Одесі — адреси
Роботи на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Сьогодні, 7 квітня, тисячі одеситів залишилися без світла через заплановані роботи на мережах. Електрику містянам обіцяють повернути до 19:00.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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Через планові ремонтні роботи на мережах без світла залишилися одесити, які мешкають за такими адресами:

Північний РЕМ:

  • 2-а лінія на житловому масиві, 12, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а,
  • Садова,
  • Велика Садова,
  • Глаубермана (Державіна),
  • Донецька,
  • Капітана Кузнєцова, 3-17,
  • Керченська, 27-65,
  • Кишинівська, 14-34,
  • Котлєєвська, 10-20,
  • Мала Садова, 2-22,
  • Миколаївська дорога, 168-268,
  • Чайкова (Молодогвардійська), 1-71,
  • Південна дорога, 1-73,
  • Маріупольська, 20-68,
  • пров.1-й, 3-й Керченський,
  • пров. Векслера, 1,
  • пров. Квантовий (пров. Державіна), 1-27,
  • просп. Князя Володимира Великого, 52

Південний РЕМ:

  • Левітана, 123-А, 123б,  
  • просп. Князя Ярослава Мудрого, 34-40, 79-91,
  • просп. Небесної сотні, 83,
  • Одеської громади,
  • Бернардацці,
  • пров. Ванний, 12,
  • пров. Кордонний, 1-17,

Центральний РЕМ:

  • Афанасьєва, 2-34, 82,
  • Болгарська, 35-70,
  • Гранітна, 5-23, 54-134а,
  •  Запорізька, 20-32а,
  • М. Болтенка, 17/19-92,
  • Складська, 21,
  • пл. Олексіївська, 11, 13,
  • пров. Високий, 1-12/14, 20,
  • пров. Вокзальний, 5, 11, 25,
  • пров. Товарний, 5-11. 

Роботи до 19:00.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тарифи на комуналку у квітні, а також про потенціал Одеси.

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