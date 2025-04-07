Відключення світла в Одесі — адреси

Роботи на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 7 квітня, тисячі одеситів залишилися без світла через заплановані роботи на мережах. Електрику містянам обіцяють повернути до 19:00.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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Де саме немає світла

Через планові ремонтні роботи на мережах без світла залишилися одесити, які мешкають за такими адресами:

Північний РЕМ:

2-а лінія на житловому масиві, 12, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а,

Садова,

Велика Садова,

Глаубермана (Державіна),

Донецька,

Капітана Кузнєцова, 3-17,

Керченська, 27-65,

Кишинівська, 14-34,

Котлєєвська, 10-20,

Мала Садова, 2-22,

Миколаївська дорога, 168-268,

Чайкова (Молодогвардійська), 1-71,

Південна дорога, 1-73,

Маріупольська, 20-68,

пров.1-й, 3-й Керченський,

пров. Векслера, 1,

пров. Квантовий (пров. Державіна), 1-27,

просп. Князя Володимира Великого, 52

Південний РЕМ:

Левітана, 123-А, 123б,

просп. Князя Ярослава Мудрого, 34-40, 79-91,

просп. Небесної сотні, 83,

Одеської громади,

Бернардацці,

пров. Ванний, 12,

пров. Кордонний, 1-17,

Центральний РЕМ:

Афанасьєва, 2-34, 82,

Болгарська, 35-70,

Гранітна, 5-23, 54-134а,

Запорізька, 20-32а,

М. Болтенка, 17/19-92,

Складська, 21,

пл. Олексіївська, 11, 13,

пров. Високий, 1-12/14, 20,

пров. Вокзальний, 5, 11, 25,

пров. Товарний, 5-11.

Роботи до 19:00.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тарифи на комуналку у квітні, а також про потенціал Одеси.