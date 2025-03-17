Чи буде в Одесі завтра світло - графіки

Нічна Одеса. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Одещині ще продовжуються аварійні роботи з відновлення наслідків атак Росії для енергосистеми. Проте в Одесі завтра, 18 березня, не будуть вводити обмеження подачі світла.

Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.

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Споживання енергії зросло

Споживання електроенергії дещо зросло. Сьогодні його рівень був на 3,1% вищим, ніж в той самий час попереднього дня. Причина цього — відчутне похолодання, порівняно з кінцем минулого тижня. А також хмарна погода у більшості регіонів, що зумовлює нижчу ефективність побутових сонячних електростанцій.

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж таки запровадять, то енергетики попередять заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про прогнози щодо ситуації зі світлом в нашому місті. А також про вартість тарифів на комунальні послуги для населення.