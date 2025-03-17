Будет ли в Одессе завтра свет - графики

Графики отключений на завтра — будут ли одесситы со светом
В Одесской области еще продолжаются аварийные работы по восстановлению последствий атак России для энергосистемы. Однако в Одессе завтра, 18 марта, не будут вводить ограничения подачи света.
Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничении.
Потребление энергии возросло
Потребление электроэнергии несколько возросло. Сегодня его уровень был на 3,1% выше, чем в то же время предыдущего дня. Причина этого — ощутимое похолодание по сравнению с концом прошлой недели. А также облачная погода в большинстве регионов, что приводит к более низкой эффективности бытовых солнечных электростанций.
Где узнать графики
Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее, а проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, недавно мы писали о прогнозах относительно ситуации со светом в нашем городе. А также о стоимости тарифов на коммунальные услуги для населения.
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