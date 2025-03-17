Будет ли в Одессе завтра свет - графики

Ночная Одесса. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской области еще продолжаются аварийные работы по восстановлению последствий атак России для энергосистемы. Однако в Одессе завтра, 18 марта, не будут вводить ограничения подачи света.

Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничении.

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Потребление энергии возросло

Потребление электроэнергии несколько возросло. Сегодня его уровень был на 3,1% выше, чем в то же время предыдущего дня. Причина этого — ощутимое похолодание по сравнению с концом прошлой недели. А также облачная погода в большинстве регионов, что приводит к более низкой эффективности бытовых солнечных электростанций.

Где узнать графики

Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее, а проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о прогнозах относительно ситуации со светом в нашем городе. А также о стоимости тарифов на коммунальные услуги для населения.