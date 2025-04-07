Отключение света в Одессе - адреса

Работы на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 7 апреля, тысячи одесситов остались без света из-за запланированных работ на сетях. Электричество горожанам обещают вернуть до 19:00.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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Где именно нет света

Из-за плановых ремонтных работ на сетях без света остались одесситы, проживающие по следующим адресам:

Северный РЭС:

2-я линия на жилмассиве, 12, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а,

Садовая,

Большая Садовая,

Глаубермана (Державина),

Донецкая,

Капитана Кузнецова, 3-17,

Керченская, 27-65,

Кишиневская, 14-34,

Котлеевская, 10-20,

Малая Садовая, 2-22,

Николаевская дорога, 168-268,

Чайковая (Молодогвардейская), 1-71,

Южная дорога, 1-73,

Мариупольская, 20-68,

пер.1-й, 3-й Керченский,

переулок Векслера, 1,

переулок Квантовый (переулок Державина), 1-27,

просп. Князя Владимира Великого, 52

Южный РЭС:

Левитана, 123-А, 123б,

просп. Князя Ярослава Мудрого, 34-40, 79-91,

просп. Небесной сотни, 83,

Одесской общины,

Бернардацци,

переулок Ванный, 12,

переулок Кордонный, 1-17,

Центральный РЭС:

Афанасьева, 2-34, 82,

Болгарская, 35-70,

Гранитная, 5-23, 54-134а,

Запорожская, 20-32а,

М. Болтенка, 17/19-92,

Складская, 21,

пл. Алексеевская, 11, 13,

переулок Высокий, 1-12/14, 20,

переулок Вокзальный, 5, 11, 25,

переулок Товарный, 5-11.

Работы будут проводиться до 19:00.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о тарифах на коммуналку в апреле. А также о потенциале Одессы.