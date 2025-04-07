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Отключения света в Одессе сегодня — кого коснется

7 апреля 2025 10:16
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Отключение света в Одессе - адреса
Работы на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Сегодня, 7 апреля, тысячи одесситов остались без света из-за запланированных работ на сетях. Электричество горожанам обещают вернуть до 19:00.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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Где именно нет света

Из-за плановых ремонтных работ на сетях без света остались одесситы, проживающие по следующим адресам:

Северный РЭС:

  • 2-я линия на жилмассиве, 12, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а,
  • Садовая,
  • Большая Садовая,
  • Глаубермана (Державина),
  • Донецкая,
  • Капитана Кузнецова, 3-17,
  • Керченская, 27-65,
  • Кишиневская, 14-34,
  • Котлеевская, 10-20,
  • Малая Садовая, 2-22,
  • Николаевская дорога, 168-268,
  • Чайковая (Молодогвардейская), 1-71,
  • Южная дорога, 1-73,
  • Мариупольская, 20-68,
  • пер.1-й, 3-й Керченский,
  • переулок Векслера, 1,
  • переулок Квантовый (переулок Державина), 1-27,
  • просп. Князя Владимира Великого, 52

Южный РЭС:

  • Левитана, 123-А, 123б,
  • просп. Князя Ярослава Мудрого, 34-40, 79-91,
  • просп. Небесной сотни, 83,
  • Одесской общины,
  • Бернардацци,
  • переулок Ванный, 12,
  • переулок Кордонный, 1-17,

Центральный РЭС:

  • Афанасьева, 2-34, 82,
  • Болгарская, 35-70,
  • Гранитная, 5-23, 54-134а,
  • Запорожская, 20-32а,
  • М. Болтенка, 17/19-92,
  • Складская, 21,
  • пл. Алексеевская, 11, 13,
  • переулок Высокий, 1-12/14, 20,
  • переулок Вокзальный, 5, 11, 25,
  • переулок Товарный, 5-11.

Работы будут проводиться до 19:00.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о тарифах на коммуналку в апреле. А также о потенциале Одессы.

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