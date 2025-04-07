Отключение света в Одессе - адреса

Отключения света в Одессе сегодня — кого коснется
7 апреля 2025 10:16
Работы на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК
Сегодня, 7 апреля, тысячи одесситов остались без света из-за запланированных работ на сетях. Электричество горожанам обещают вернуть до 19:00.
Об этом сообщается на официальном канале города.
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Где именно нет света
Из-за плановых ремонтных работ на сетях без света остались одесситы, проживающие по следующим адресам:
Северный РЭС:
- 2-я линия на жилмассиве, 12, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а,
- Садовая,
- Большая Садовая,
- Глаубермана (Державина),
- Донецкая,
- Капитана Кузнецова, 3-17,
- Керченская, 27-65,
- Кишиневская, 14-34,
- Котлеевская, 10-20,
- Малая Садовая, 2-22,
- Николаевская дорога, 168-268,
- Чайковая (Молодогвардейская), 1-71,
- Южная дорога, 1-73,
- Мариупольская, 20-68,
- пер.1-й, 3-й Керченский,
- переулок Векслера, 1,
- переулок Квантовый (переулок Державина), 1-27,
- просп. Князя Владимира Великого, 52
Южный РЭС:
- Левитана, 123-А, 123б,
- просп. Князя Ярослава Мудрого, 34-40, 79-91,
- просп. Небесной сотни, 83,
- Одесской общины,
- Бернардацци,
- переулок Ванный, 12,
- переулок Кордонный, 1-17,
Центральный РЭС:
- Афанасьева, 2-34, 82,
- Болгарская, 35-70,
- Гранитная, 5-23, 54-134а,
- Запорожская, 20-32а,
- М. Болтенка, 17/19-92,
- Складская, 21,
- пл. Алексеевская, 11, 13,
- переулок Высокий, 1-12/14, 20,
- переулок Вокзальный, 5, 11, 25,
- переулок Товарный, 5-11.
Работы будут проводиться до 19:00.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, недавно мы писали о тарифах на коммуналку в апреле. А также о потенциале Одессы.
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