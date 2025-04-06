Инвестиции Трампа в Одессу - мнение политолога

Памятник Леониду Утесову на Дерибасовской. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Дональд Трамп упомянул Одессу как перспективный город с экономическим потенциалом. Политологи считают, что Одесса может стать приоритетной для американских инвестиций после завершения войны.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал одесский политолог Михаил Шабанов.

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Американские инвестиции в Одессу

По его словам, такие заявления Трампа не случайны. По его словам, экс-президент мыслит не как политик, а как бизнесмен, для которого география, ресурсы и выгодные условия — главные ориентиры для инвестиций.

"Трамп мыслит как классический американский девелопер, который занимается недвижимостью. Он всегда обращает внимание на географию, климат и экономическую выгоду", — говорит Шабанов.

Также политолог подчеркивает, что Трамп всегда стремится видеть выгоду не только для США, но и для партнеров. Одесса в этом контексте может быть интересной точкой входа для американского капитала.

"Он видит в Одессе город с потенциалом, и если Америка примет участие в послевоенном восстановлении Украины, то Одесса вполне может получить приоритет", — пояснил он.

У американцев есть своя Одесса

Также Шабанов напомнил, что имя города "Одесса" знакомо американцам еще и потому, что в самих США существует небольшой городок с таким же названием. Это создает дополнительную ассоциативную узнаваемость и положительное восприятие.

"Это не случайность. Трамп всегда старается замечать экономически выгодные для США и их партнеров города. И он реально видит Одессу как перспективу для инвестирования", — добавил политолог.

Напомним, международные и украинские компании видят в Одесском регионе перспективу благодаря выгодному расположению, мощному агросектору и развитой логистике. Также мы писали, что Олег Кипер объяснил, зачем принял скандальный приказ по экспорту зерна, за который его прозвали "зерновым бароном".