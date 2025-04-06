Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Трамп видит потенциал Одессы — может появиться инвестор arrow

Трамп видит потенциал Одессы — может появиться инвестор

6 апреля 2025 17:57
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Инвестиции Трампа в Одессу - мнение политолога
Памятник Леониду Утесову на Дерибасовской. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Дональд Трамп упомянул Одессу как перспективный город с экономическим потенциалом. Политологи считают, что Одесса может стать приоритетной для американских инвестиций после завершения войны.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал одесский политолог Михаил Шабанов.

Реклама
Читайте также:

Американские инвестиции в Одессу

По его словам, такие заявления Трампа не случайны. По его словам, экс-президент мыслит не как политик, а как бизнесмен, для которого география, ресурсы и выгодные условия — главные ориентиры для инвестиций.

"Трамп мыслит как классический американский девелопер, который занимается недвижимостью. Он всегда обращает внимание на географию, климат и экономическую выгоду", — говорит Шабанов.

Также политолог подчеркивает, что Трамп всегда стремится видеть выгоду не только для США, но и для партнеров. Одесса в этом контексте может быть интересной точкой входа для американского капитала.

"Он видит в Одессе город с потенциалом, и если Америка примет участие в послевоенном восстановлении Украины, то Одесса вполне может получить приоритет", — пояснил он.

У американцев есть своя Одесса

Также Шабанов напомнил, что имя города "Одесса" знакомо американцам еще и потому, что в самих США существует небольшой городок с таким же названием. Это создает дополнительную ассоциативную узнаваемость и положительное восприятие.

"Это не случайность. Трамп всегда старается замечать экономически выгодные для США и их партнеров города. И он реально видит Одессу как перспективу для инвестирования", — добавил политолог.

Напомним, международные и украинские компании видят в Одесском регионе перспективу благодаря выгодному расположению, мощному агросектору и развитой логистике. Также мы писали, что Олег Кипер объяснил, зачем принял скандальный приказ по экспорту зерна, за который его прозвали "зерновым бароном".

Одесса Дональд Трамп инвестиции Новости Одессы бизнес війна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама