Одеська область приваблює інвесторів 2025

Вітрові електростанції. Фото ілюстративне: pixabay

Попри війну, інтерес до Одеської області з боку бізнесу стрімко зростає. Міжнародні та українські компанії бачать у регіоні перспективу завдяки вигідному розташуванню, потужному агросектору й розвиненій логістиці. Деякі інвестори вже реалізують проєкти, інші тільки починають вивчати ситуацію. Основні напрямки — енергетика, сільське господарство, морські порти та експортні коридори.

Про це заявив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер в інтерв'ю Дмитру Гордону.

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Він каже, що у регіоні фіксується зростання інтересу з боку інвесторів та компаній, які розглядають можливість початку або відновлення діяльності. Частина підприємств уже працює з початку повномасштабного вторгнення, а нові учасники ринку вивчають умови та перспективи.

"Є міжнародні компанії, які залишилися з початку війни та працюють досі. Дуже багато компаній промацують сьогодні ситуацію, яка відбувається тут, приїжджають, цікавляться, щось починають робити, щось тільки беруть документи, дивляться, вивчають це питання", — розповів Кіпер.

Чим цікавий регіон для бізнесу

За словами очільника ОВА, однією з ключових переваг Одещини залишається її логістичне розташування. Саме завдяки морським портам регіон відіграє важливу роль у забезпеченні експорту та функціонуванні економіки всієї країни.

"Ми розуміємо, що сьогодні морська брама — це ми. Логістично ми так розташовані, що ми сьогодні закриваємо дуже великий відсоток логістики нашої країни та, відповідно, економіки", — зазначив Олег Кіпер.

Окрім цього, Одеська область має потужний аграрний потенціал, що також привертає увагу інвесторів. Крім того, значний інтерес викликають порти, транспортна інфраструктура та можливості для розвитку альтернативної енергетики.

"Багато компаній цікавляться сільським господарством, дуже багато логістика цікавиться, тому що Європа, Молдова, порти – ось це такі три основні напрямки. Те саме енергетикою цікавляться, багато компаній заходять з альтернативною енергетикою – сонце, вітер. Будують і будували минулого року, беруть кредити, вкладають свої гроші й зараз у це все", — додав очільник Одещини.

Розвиток малого бізнесу

Також, за словами Олега Кіпера, активно розвивається малий та середній бізнес, хоча офіційна статистика не завжди фіксує всі ці зміни. Підприємці відкривають нові точки, запускають сервіси та шукають нові ніші для розвитку.

"Ми з вами навіть не зможемо звести таблицю цього всього, але я думаю, що дуже-дуже-дуже багато компаній заходить у різні сфери", — підсумував Кіпер.

Нагадаємо, лідером за темпами весняного посіву у цьому році стала Одеська область. Також Олег Кіпер заявив, що Одеса ніколи не буде під контролем Путіна, такий сценарій абсолютно нереалістичний.