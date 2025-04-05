Кіпер відповів на заяву NYT про Одесу і Трампа

Російський диктатор Володимир Путін. Фото ілюстративне: REUTERS/Vyacheslav Prokofyev

Американське видання New York Times припустило, що Дональд Трамп може піти на поступки Росії й погодитися передати Одесу під контроль Путіна. Подібний сценарій абсолютно нереалістичний.

Про це заявив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер в інтерв'ю Дмитру Гордону.

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Кіпер наголосив, що подібні сценарії є абсолютно відірваними від реальності та не мають під собою жодних підстав. Одеса — це Україна, і жодна політична угода не змінить цього факту.

"Ви можете взагалі уявити собі такий сценарій? Я — ні. Ну, якщо це коли-небудь і може статися, то точно не зараз, у період активної фази війни", — підкреслив очільник ОВА.

За словами очільника області, на сьогодні українські Сили оборони суттєво змінили ситуацію в Чорному морі. Російський флот змушений рахуватися з небезпекою і більше не почувається безкарним у цьому регіоні.

"Завдяки нашим Військово-Морським силам ситуація в Чорному морі змінилася. Ворог боїться туди виходити. Якщо Трамп мав на увазі бойовий шлях захоплення — це буде дуже складно і потребуватиме шалених ресурсів", — підкреслив він.

Україна протистоїть ворогам

Кіпер нагадав, що за ці три роки Україна довела свою здатність протистояти одному з найнебезпечніших агресорів світу, навіть попри прогнози Кремля.

"Три дні — і вже три роки. І ми стоїмо. Одеса стоїть. І стоятиме завжди", — заявив голова ОВА.

На думку Олега Кіпера, подібні припущення лише грають на руку ворогу, тому важливо не допускати навіть гіпотетичних розмов про "поступки" агресору.

Нагадаємо, Олег Кіпер зізнався, що шлях до політики для нього непростий. А також поділився подробицями своїх робочих стосунків із мером Одеси Геннадієм Трухановим.