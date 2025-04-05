Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер та мер Одеси Геннадій Труханов. Фото: ОМР

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер поділився подробицями своїх робочих стосунків із мером Одеси Геннадієм Трухановим. Він наголосив, що попри непростий час, важливо зберігати діалог і знаходити спільні рішення. Кіпер відзначив, що оцінку діям мера мають давати самі мешканці Одеси.

Про це йшлося у бесіді Дмитра Гордона та очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

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Кіпер про стосунки з Трухановим

За словами Кіпера, вони з мером підтримують контакт і спілкуються навіть уночі — після ворожих атак або в критичних ситуаціях. Він зазначив, що іноді між ними виникають непорозуміння, але це не заважає знаходити спільну мову й працювати задля захисту та розвитку регіону.

"Ну як ми будемо з вами давати оцінку мера — ми зараз у політику заліземо. Йому дадуть оцінку, як і кожному з нас, дасть історія, дадуть наші громадяни", — наголосив Кіпер.

Очільник ОВА підкреслив, що з Трухановим у них здебільшого конструктивна співпраця, навіть попри напружений ритм і втому.

"Ми багато чого спільного зробили. Якщо не розуміємо один одного — у нас знаходяться сили передзвонити, поспілкуватися, прийти до того чи іншого рішення", — додав Олег Кіпер.

Взаємна підтримка

Він також згадав моменти, коли зустрічі з мером відбувалися у дуже складних умовах і Геннадій Труханов міг не привітатися.

"Бувало таке, що в нього настрою не було, або вдавав, або не помітив, не привітався. Але я списую це на втому нашу загальну і на нічний час", — сказав він.

Окрім цього, Кіпер наголосив, що зараз не час для взаємних звинувачень, адже головне — підтримка й спільна праця на благо міста та всієї країни.

"Я не хочу нікого критикувати, не буду ні хвалити, ні критикувати. Ми сьогодні повинні навпаки — один одного підтримувати. Ми робимо багато для країни й маємо спільні завдання", — сказав очільник ОВА.

Нагадаємо, ми писали, що повноваження Труханова закінчуються у грудні цього року. Також Кіпер запевнив, що дістатися до нашого регіону російська армія наразі не в змозі.