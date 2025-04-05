Рабочие отношения и ночные обсуждения - Кипер о Труханове

Председатель Одесской ОВА Олег Кипер и мэр Одессы Геннадий Труханов. Фото: ОГС

Председатель Одесской ОВА Олег Кипер поделился подробностями своих рабочих отношений с мэром Одессы Геннадием Трухановым. Он отметил, что несмотря на непростое время, важно сохранять диалог и находить общие решения. Кипер отметил, что оценку действиям мэра должны давать сами жители Одессы.

Об этом шла речь в беседе Дмитрия Гордона и главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

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Кипер об отношениях с Трухановым

По словам Кипера, они с мэром поддерживают контакт и общаются даже ночью — после вражеских атак или в критических ситуациях. Он отметил, что иногда между ними возникают недоразумения, но это не мешает находить общий язык и работать для защиты и развития региона.

"Ну как мы будем с вами давать оценку мэра — мы сейчас в политику залезем. Ему дадут оценку, как и каждому из нас, даст история, дадут наши граждане", — подчеркнул Кипер.

Глава ОВА подчеркнул, что с Трухановым у них в основном конструктивное сотрудничество, даже несмотря на напряженный ритм и усталость.

"Мы много чего общего сделали. Если не понимаем друг друга — у нас находятся силы перезвонить, пообщаться, прийти к тому или иному решению", — добавил Олег Кипер.

Взаимная поддержка

Он также вспомнил моменты, когда встречи с мэром происходили в очень сложных условиях и Геннадий Труханов мог не поздороваться.

"Бывало такое, что у него настроения не было, или делал вид, или не заметил, не поздоровался. Но я списываю это на усталость нашу общую и на ночное время", — сказал он.

Кроме этого, Кипер отметил, что сейчас не время для взаимных обвинений, ведь главное — поддержка и совместная работа на благо города и всей страны.

"Я не хочу никого критиковать, не буду ни хвалить, ни критиковать. Мы сегодня должны наоборот — друг друга поддерживать. Мы делаем много для страны и имеем общие задачи", — сказал глава ОГА.

Напомним, мы писали, что полномочия Труханова заканчиваются в декабре этого года. Также Кипер заверил, что добраться до нашего региона российская армия пока не в состоянии.