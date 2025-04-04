Вибори в Україні — як і коли переобиратимуть депутатів та мерів у місцевих радах

Люди на виборчій дільниці. Фото: Шмаков Валерій / УНІАН

У грудні цього року закінчується термін повноважень депутатів та голів місцевих рад на різних рівнях, зокрема й мера Одеси Геннадія Труханова. Це означає, що потрібно проводити вибори. Ось тільки в країні війна, а отже, організувати виборчий процес неможливо. У цьому випадку необхідно буде вносити зміни до законодавства та, так би мовити, продовжувати легітимність чинних народних обранців. Другий варіант — завершення бойових дій до літа. Таким чином, вибори можна провести до кінця року. Але є деякі нюанси, враховувати які все ж таки доведеться.

Про можливі вибори до місцевих рад цього року журналісти Новини.LIVE поспілкувалися з головою Одеської обласної організації Комітету виборців України Анатолієм Бойком.

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Вибори до місцевих рад

Враховуючи ситуацію, вибори до місцевих рад можуть відбутися одночасно з президентськими та парламентськими. Законодавство це не забороняє. Тому сьогодні цей варіант також розглядається експертами як досить вірогідний. Проте такий формат голосування створює серйозні виклики — як логістичні, так і безпекові.

"Я думаю, що з місцевими виборами буде найскладніше. У нас на багатьох територіях, особливо які були під окупацією, є громади, в яких нема з ким проводити вибори. Там якась кількість людей є, але вона невелика, і там в людей інші проблеми й пріоритети. Сьогодні ще їм трохи не до виборів. Тим більше, якщо, дай Боже, нам вдасться якісь території повернути, які в нас були окуповані після 2022 року, то там потрібно буде проводити заходи фільтрації, відновлювати владу місцеву тощо", — зазначив Анатолій Бойко, голова Одеської обласної організації Комітету виборців.

Анатолій Бойко, голова Одеської обласної організації Комітету виборців. Фото: Новини.LIVE

Таким чином, організувати передвиборчий процес у деяких районах у найкоротший термін буде практично нереально. Крім цього, потрібно буде ще оновити список виборців, на це також потрібен час.

Як голосувати ВПО

Одеська область стала одним із регіонів, які прийняли найбільшу кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з різних куточків України. Люди, рятуючись від бойових дій, оселялися в Одесі та інших містах області, що суттєво вплинуло на демографічний склад виборців. Тому питання того, як будуть голосувати ВПО, залишається відкритим.

"Починаючи з 2014 року, коли безпосередньо цей виклик виник в нашій країні, на жаль, через агресію РФ, і досі він не має там однозначного розв'язання. Тобто ВПО отримали можливість голосувати на національних виборах за місцем перебування, але щодо місцевих виборів питання відкрите, і тут однозначної відповіді немає, як будуть розвиватися події — подивимось", — каже Анатолій Бойко.

Анатолій Бойко про невизначеність та складнощі у місцевих виборах для ВПО. Фото: Новини.LIVE

З огляду на велику кількість ВПО в різних регіонах постає питання: як забезпечити їхнє виборче право, не створюючи підстав для оскарження результатів голосування? Водночас існує серйозна загроза з боку Росії, яка може використати будь-які слабкі місця виборчого процесу для його дискредитації.

Голосування за кордоном

Ще одна важлива проблема — ті, хто виїхав за кордон. Якщо в тій же Європі можна організувати вибори президента чи народних депутатів, то обрання мера, депутатів міської, обласної та районної рад дуже складне. Хоча б тому, що ті самі одесити не осіли в одному якомусь місті чи країні. Все це дає можливість опротестовувати результати виборів.

"Я б сказав, що для нас найважливіше не стільки хто буде опротестовувати, скільки нам потрібно захистити ці вибори. Наголошую на тому, що для Росії ідеальна ситуація, коли ці вибори зриваються чи їхні результати не визнаються, і вони знову вмикають свою пісню з 2014 року, що Україна не держава, легітимної влади в нас немає, і подивіться на них, і вони взагалі не можуть дати собі раду", — резюмував голова Одеської обласної організації комітету виборців.

Анатолій Бойко, про основні складнощі та виклики під час виборів. Фото: Новини.LIVE

Остаточне рішення щодо виборів залежатиме від військово-політичної ситуації, правових механізмів та міжнародної підтримки. Чи зможе Україна провести вибори без загрози легітимності результатів та прав виборців? Відповідь на це питання стане зрозумілою найближчими місяцями.

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