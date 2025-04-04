Выборы в Украине — как и когда будут переизбирать депутатов и мэров в местных советах

Люди на избирательном участке. Фото: Шмаков Валерий / УНИАН

В декабре этого года истекает срок полномочий депутатов и глав местных советов на разных уровнях, в том числе и мэра Одессы Геннадия Труханова. Это означает, что нужно проводить выборы. Вот только в стране война, а значит организовать избирательный процесс невозможно. В этом случае необходимо будет вносить изменения в законодательство и, так сказать, продлевать легитимность действующих народных избранников. Второй вариант — завершение боевых действий до лета. Таким образом, выборы можно провести до конца года. Но есть некоторые нюансы, учитывать которые все же придется.

О возможных выборах в местные советы в этом году журналисты Новини.LIVE пообщались с главой Одесской областной организации Комитета избирателей Украины Анатолием Бойко.

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Учитывая ситуацию, выборы в местные советы могут пройти одновременно с президентскими и парламентскими. Законодательство это не запрещает. Поэтому сегодня этот вариант также рассматривается экспертами как достаточно вероятный. Однако такой формат голосования создает серьезные вызовы — как логистические, так и безопасные.

"Я думаю, что с местными выборами будет сложнее всего. У нас на многих территориях, особенно которые были под оккупацией, есть громады, в которых не с кем проводить выборы. Там какое-то количество людей есть, но оно небольшое. И там у людей другие проблемы и приоритеты. Сегодня еще им немного не до выборов. Тем более, если, дай Бог, нам удастся какие-то территории вернуть, которые у нас были оккупированы после 2022 года, то там нужно будет проводить мероприятия фильтрации, восстанавливать власть местную и т.д.", — отметил Анатолий Бойко глава Одесской областной организации Комитета избирателей.

Анатолий Бойко, глава Одесской областной организации Комитета избирателей. Фото: Новини.LIVE

Таким образом организовать предвыборный процесс в некоторых районах в кратчайшие сроки будет практически нереально. Кроме этого, нужно будет еще обновить список избирателей, на это также нужно время.

Как голосовать ВПЛ

Одесская область стала одним из регионов, которые приняли наибольшее количество внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) из разных уголков Украины. Люди, спасаясь от боевых действий, поселялись в Одессе и других городах области, что существенно повлияло на демографический состав избирателей. Поэтому вопрос, как будут голосовать ВПЛ, остается открытым.

"Начиная с 2014 года, когда непосредственно этот вызов возник в нашей стране, к сожалению, из-за агрессии РФ, и до сих пор он не имеет там однозначного решения. То есть ВПЛ получили возможность голосовать на национальных выборах по месту пребывания, но по местным выборам вопрос открыт, и здесь однозначного ответа нет. Как будут развиваться события — посмотрим", — сказал Анатолий Бойко.

Анатолий Бойко о неопределенности и сложности в местных выборах для ВПЛ. Фото: Новини.LIVE

Учитывая большое количество ВПЛ в разных регионах, возникает вопрос, как обеспечить их избирательное право, не создавая оснований для обжалования результатов голосования? В то же время существует серьезная угроза со стороны России, которая может использовать любые слабые места избирательного процесса для его дискредитации.

Голосование за рубежом

Еще одна немало важная проблема — те, кто выехал за границу. Если в той же Европе можно организовать выборы президента или народных депутатов, то вот выборы мэра, депутатов городского, областного и районного советов — это очень сложно. Хотя бы потому, что те же одесситы не поселились в одном каком-то городе или стране. Все это дает возможность опротестовывать результаты выборов.

"Я бы сказал, что для нас важнее не столько, кто будет опротестовывать, сколько нам нужно защитить эти выборы. Подчеркиваю, что для России идеальная ситуация, когда эти выборы срываются или их результаты не признаются, и они снова включают свою песню с 2014 года, что Украина не государство, легитимной власти у нас нет, и посмотрите на них, и они вообще не могут справиться", — резюмировал глава Одесской областной организации Комитета избирателей.

Анатолий Бойко об основных сложностях и вызовах во время выборов. Фото: Новини.LIVE

Окончательное решение по выборам будет зависеть от военно-политической ситуации, правовых механизмов и международной поддержки. Сможет ли Украина провести выборы без угрозы легитимности результатов и прав избирателей? Ответ на этот вопрос станет понятным в ближайшие месяцы.

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