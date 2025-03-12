Чи будуть вибори в Україні до кінця цього року — думка експерта

Виборча дільниця. Фото: Шмаков Валерій / УНІАН

Питання організації виборів в Україні залишається відкритим і викликає жваві дискусії серед політиків, експертів та громадськості. Попри те, що країна перебуває у стані війни, деякі політичні сили вже починають готуватися до потенційних перегонів. Багато хто пов'язує це зі швидким закінченням активних бойових дій. Тільки не варто забувати, що проведення плебісциту — це досить серйозний процес, в якому мають бути дотримані всі норми, а отже, насамперед необхідно привести наше законодавство до сьогоднішніх реалій.

Про те, якими можуть бути вибори в Україні та їхні перспективи цього року, журналістам Новини.LIVE розповів голова Одеської обласної організації Комітету виборців України Анатолій Бойко.

Читайте також:

Перспективи виборів в Україні

На сьогодні ситуація в країні залишається нестабільною, і будь-які прогнози давати складно. З одного боку, проведення виборів під час воєнного стану не є доречним. З іншого — в суспільстві вже точаться дискусії про необхідність волевиявлення, завдяки якому відбудуться глобальні зміни в політиці країни. Експерти наголошують, що так чи інакше виборчий процес може відбутися лише після закінчення активної фази війни.

"Українське суспільство та міжнародна спільнота з великим очікуванням стежать за можливими переговорами щодо мирної угоди. Ми, звісно, сподіваємось на цю угоду в першій половині 2025 року. Якщо до кінця червня, максимум до кінця липня угода буде, то тоді автоматично в нас будуть вибори до кінця року. Якщо угоди не буде чи вона буде восени, наприклад, то це вже тоді відсувається на 2026 рік", — зазначив голова Одеської обласної організації Комітету виборців України Анатолій Бойко.

Анатолій Бойко, голова Одеської обласної організації Комітету виборців України. Фото: Новини.LIVE

Таким чином, подальший політичний розвиток України значною мірою залежить від переговорів. Чим швидше буде досягнуто компромісу, тим раніше країна зможе повернутися до демократичних процесів і проведення виборів.

Голосування українців

Крім того, проведення виборів — це великий організаційний, юридичний та технічний виклик. Адже в будь-якому випадку нам доведеться змінювати законодавство, оскільки за сьогоднішньою системою обирати народних депутатів ми маємо за відкритими регіональними списками. Якщо брати до уваги ситуацію, що склалася в країні, то ми не зможемо обрати повнокомплектний парламент.

"Якщо в нас залишається система з відкритими регіональними списками, то це робить фактично неможливим голосування для наших співгромадян за кордоном. Ця система говорить, що сьогодні вся країна має бути розділена на певні регіональні округи. Наприклад, Одеська область — це буде один округ, і в ньому від умовних десяти партій іде один набір кандидатів до парламенту, Миколаївська область — це буде другий округ, Херсонська область — це третій округ, і так вся країна. Відповідно, в ситуації, коли частина наших співгромадян, наприклад, з Одеської області проживає по всій земній кулі, від Австралії до умовної Польщі, куди везти бюлетені з Одеської області, де шукати цих людей? Це нереально", — каже Анатолій Бойко.

Анатолій Бойко, про комплексний підхід до виборів. Фото: Новини.LIVE​​​​​

Відповідно, необхідний компромісний підхід, який дозволить зберегти прозорість виборчого процесу та водночас гарантувати доступність голосування для всіх громадян, незалежно від їхнього місця перебування. Експерти своєю чергою наголошують на тому, що скоріше за все ми повернемося до старої системи із закритими партійними списками.

Вибори дистанційно

Питання довіри до виборчого процесу є ключовим для збереження демократичних інституцій України. Будь-які механізми голосування мають не лише відповідати стандартам безпеки, а й бути сприйнятими суспільством як надійні та прозорі. Саме тому варіанти дистанційного голосування, попри їхню зручність, можуть стати інструментом дестабілізації, якщо не будуть підтримані громадянами.

"Я категорично проти виборів поштою або онлайн. Росія мріє про те, щоб ці вибори взагалі зірвати й показати нас як неспроможну державу. То не тільки тому, що ці інструменти дистанційні вразливі для такого втручання, а ще й тому, що вони не мають довіри. Сьогодні довіри до онлайн-виборів для голосування поштою в суспільстві немає. І навіть якщо не буде втручання Росії, не буде ніяких реальних фальсифікацій, довіри до цього все одно не буде. І будь-яка найменша підозра просто дискредитує ці вибори й викличе суспільний вибух. Тому єдиний оптимальний варіант, на мій погляд, — це відкриття дільниць повноцінних за кордоном. Я не бачу в цьому жодної проблеми, яку б не можна було вирішити", — резюмував експерт.

Анатолій Бойко про вибори в Україні. Фото: Новини.LIVE

Проведення виборів в Україні в умовах війни залишається складним і багатоаспектним викликом. Організація процесу залежить не лише від політичної волі та законодавчих змін, а й від безпекової ситуації в країні. Досягнення мирної угоди стане ключовим фактором, що визначить можливість проведення виборів у 2025 році або їхнє перенесення на 2026 рік.

Раніше ми писали про те, що Зеленський готовий піти у відставку. Також, чи говорили про вибори на перемовинах у Джидді.