Чи бояться українці виборів — думки одеситів

Одесити у центрі міста. Фото: Новини.LIVE

Вибори в Україні — це питання вже неодноразово обговорювалося у суспільстві. Навіть озвучувалися деякі прогнози щодо їх проведення. Однак крапку в обговореннях поставив глава держави Володимир Зеленський, який заявив на Мюнхенській конференції, що плебісцит зараз неможливий, оскільки цього не хочуть українці, і зараз необхідно зберегти єдність.

Журналісти Новини.LIVE вирішили дізнатися, чи бояться одесити виборів?

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Вибори необхідні

Деякі одесити вважають, що вибори конче необхідні, незважаючи на ситуацію та воєнний стан. Люди кажуть: немає чого боятися, а навпаки — треба підтримувати можливість проведення виборів.

"Ні, не боїмося. Ми за! Тільки треба трішки "вгорі прошелестіти". Якщо вибирати президента — треба одразу вибирати депутатів, тобто одразу треба депутатів переобрати, а тоді буде видно, чи залишиться Зеленський, чи ні. Ну, взагалі, Зеленський хлопець нормальний, а от депутати…" — каже пані Наталія.

Одеситка Наталія про можливі вибори в Україні. Фото: Новини.LIVE

Схожу позицію має й інша одеситка, Наталія, яка переконана, що завдяки виборам ми точно відчуємо зміни. Тільки так можна дізнатися про думку народу.

"Я не боюся проведення виборів, чого їх боятися? Нам треба проводити вибори, я вважаю, що треба, час! Щоб у нас відбулися зміни: мир, дружба і все таке", — ділиться думкою Наталія.

Наталія про необхідність виборів в Україні. Фото: Новини.LIVE

Вибори небезпечні

А ось Олександр критикує проведення виборів. Чоловік не впевнений, що це безпечно в умовах війни. На його думку, проведення плебісциту найближчим часом є недоречним.

"Я вважаю, що у воєнний стан це недоречно. Коли все закінчиться і у нас будуть якісь гарантії безпеки, тоді можна буде спокійно проводити вибори. Я думаю, що президент сам буде з цим згоден повністю. А зараз я не бачу в цьому сенсу", — зазначив Олександр.

Олександр про недоречність виборів в Україні. Фото: Новини.LIVE

Віталія підтримує думку Олександра й наголошує, що проведення виборів у такий час недоречне. Спочатку мир, а потім вибори.

"Зараз не потрібні, не на часі. Як буде мир — будуть і вибори", — каже Віталія.

Віталія та її донька про вибори та ситуацію в країні. Фото: Новини.LIVE

Переселенка з Херсону Світлана акцентує увагу на тому, що більшість українців перебувають за кордоном, а чоловіки — на війні. І навіть якщо вибори відбудуться, наскільки вони будуть справедливими та дійсними — питане залишається відкритим.

"А який сенс зараз проводити вибори? Річ у тім, що половина українців за кордоном. Чи будуть ті вибори вважатися дійсними — ось у чому питання. Зараз це точно не на часі. Скільки наших хлопців на війні. Треба, щоб вся Україна була вдома, і тоді можна говорити про вибори", — наголошує Світлана.

Світлана вважає, що вибори будуть недійсними. Фото: Новини.LIVE

Що ж, думки одеситів стосовно виборів в Україні розділилися. Одні хочуть глобальних змін в парламенті та країні в цілому, інші вважають, що поки йде війна — цю тему можна закрити, а вже після перемоги обирати нових слуг народу.

Раніше ми писали, що у разі проведення виборів в Україні можуть бути проблеми у військових. А також про те, що Зеленський назвав країни, котрим вигідні вибори в Україні.