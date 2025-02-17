Боятся ли украинцы выборов — мнения одесситов

Одесситы в центре города. Фото: Новини.LIVE

Выборы в Украине — этот вопрос уже неоднократно обсуждался в обществе. Даже озвучивались некоторые прогнозы относительно их проведения. Однако точку в обсуждениях поставил глава государства Владимир Зеленский, который заявил на Мюнхенской конференции, что плебисцит сейчас невозможен, так как этого не хотят украинцы, и сейчас необходимо сохранить единство.

Журналисты Новини.LIVE решили узнать, боятся ли одесситы выборов?

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Выборы необходимы

Некоторые одесситы считают, что выборы крайне необходимы, несмотря на ситуацию и военное положение. Люди говорят: нечего бояться, а наоборот — надо поддерживать возможность проведения выборов.

"Нет, не боимся. Мы за! Только надо немного "вверху прошелестеть". Если выбирать президента — надо сразу выбирать депутатов, то есть сразу надо депутатов переизбрать, а тогда будет видно, останется Зеленский или нет. Ну, вообще, Зеленский парень нормальный, а вот депутаты..." — говорит Наталья.

Одесситка Наталья о возможных выборах в Украине. Фото: Новини.LIVE

Похожую позицию имеет и другая одесситка, Наталья, которая убеждена, что благодаря выборам мы точно почувствуем изменения. Только так можно узнать мнение народа.

"Я не боюсь проведения выборов, чего их бояться? Нам надо проводить выборы, я считаю, что надо, пора! Чтобы у нас произошли изменения: мир, дружба и все такое", — делится мнением Наталья.

Наталья о необходимости выборов в Украине. Фото? Новини.LIVE

Выборы небезопасны

А вот Александр критикует проведение выборов. Мужчина не уверен, что это безопасно в условиях войны. По его мнению, проведение плебисцита в ближайшее время является неуместным.

"Я считаю, что в военное положение это неуместно. Когда все закончится и у нас будут какие-то гарантии безопасности, тогда можно будет спокойно проводить выборы. Я думаю, что президент сам будет с этим согласен полностью. А сейчас я не вижу в этом смысла", — отметил Александр.

Александр о неуместности выборов в Украине. Фото: Новини.LIVE

Виталия поддерживает мнение Александра и отмечает, что проведение выборов в такое время неуместно. Сначала мир, а потом выборы.

"Сейчас не нужны, не ко времени. Как будет мир — будут и выборы", — говорит Виталия.

Виталия и ее дочь о выборах и ситуации в стране. Фото: Новини.LIVE

Переселенка из Херсона Светлана акцентирует внимание на том, что большинство украинцев находятся за границей, а мужчины — на войне. И даже если выборы состоятся, насколько они будут справедливыми и действительными — вопрос остается открытым.

"А какой смысл сейчас проводить выборы? Дело в том, что половина украинцев за рубежом. Будут ли те выборы считаться действительными — вот в чем вопрос. Сейчас это точно не ко времени. Сколько наших ребят на войне. Надо, чтобы вся Украина была дома, и тогда можно говорить о выборах", — отмечает Светлана.

Светлана считает, что выборы будут недействительными. Фото: Новини.LIVE

Что же, мнения одесситов относительно выборов в Украине разделились. Одни хотят глобальных изменений в парламенте и стране в целом, другие считают, что пока идет война — эту тему можно закрыть, а уже после победы выбирать новых слуг народа.

Ранее мы писали, что в случае проведения выборов в Украине могут быть проблемы у военных. А также о том, что Зеленский назвал страны, которым выгодны выборы в Украине.