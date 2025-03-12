Будут ли выборы в Украине до конца этого года — мнение эксперта

Избирательный участок. Фото: Шмаков Валерий / УНИАН

Вопрос организации выборов в Украине остается открытым и вызывает оживленные дискуссии среди политиков, экспертов и общественности. Несмотря на то, что страна находится в состоянии войны, некоторые политические силы уже начинают готовиться к потенциальной гонке. Многие связывают это со скорым окончанием активных боевых действий. Только не стоит забывать, что проведение плебисцита — это достаточно серьезный процесс, в котором должны быть соблюдены все нормы, а значит, прежде всего необходимо привести наше законодательство к сегодняшним реалиям.

О том, какими могут быть выборы в Украине и их перспективы в этом году, журналистам Новини.LIVE рассказал глава Одесской областной организации Комитета избирателей Украины Анатолий Бойко.

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Перспективы выборов в Украине

На сегодня ситуация в стране остается нестабильной, и какие-либо прогнозы давать сложно. С одной стороны, проведение выборов во время военного положения не является уместным. С другой — в обществе уже ведутся дискуссии о необходимости волеизъявления, благодаря которому произойдут глобальные изменения в политике страны. Эксперты отмечают, что так или иначе избирательный процесс может произойти только после окончания активной фазы войны.

"Украинское общество и международное сообщество с большим ожиданием следят за возможными переговорами по мирному соглашению. Мы, конечно, надеемся на это соглашение в первой половине 2025 года. Если до конца июня, максимум до конца июля соглашение будет, то тогда автоматически у нас будут выборы до конца года. Если соглашения не будет или оно будет осенью, например, то это уже тогда отодвигается на 2026 год", — отметил глава Одесской областной организации Комитета избирателей Украины Анатолий Бойко.

Анатолий Бойко, глава Одесской областной организации Комитета избирателей Украины. Фото: Новини.LIVE

Таким образом, дальнейшее политическое развитие Украины в значительной степени зависит от переговоров. Чем быстрее будет достигнут компромисс, тем раньше страна сможет вернуться к демократическим процессам и проведению выборов.

Голосование украинцев

Кроме того, проведение выборов — это большой организационный, юридический и технический вызов. Ведь в любом случае нам придется менять законодательство, поскольку по сегодняшней системе избирать народных депутатов мы должны по открытым региональным спискам. Если принимать во внимание ситуацию, сложившуюся в стране, то мы не сможем избрать полно комплектный парламент.

"Если у нас остается система с открытыми региональными списками, то это делает фактически невозможным голосование для наших сограждан за рубежом. Эта система говорит, что сегодня вся страна должна быть разделена на определенные региональные округа. Например, Одесская область — это будет один округ, и в нем от условных десяти партий идет один набор кандидатов в парламент, Николаевская область — это будет второй округ, Херсонская область — это третий округ, и так вся страна. Соответственно, в ситуации, когда часть наших сограждан, например, из Одесской области проживает по всему земному шару, от Австралии до условной Польши, куда везти бюллетени из Одесской области, где искать этих людей? Это нереально", — говорит Анатолий Бойко.

Анатолий Бойко, о комплексном подходе к выборам.

​​​​Фото: Новини.LIVE

Соответственно, необходим компромиссный подход, который позволит сохранить прозрачность избирательного процесса и одновременно гарантировать доступность голосования для всех граждан, независимо от их места пребывания. Эксперты в свою очередь отмечают, что скорее всего мы вернемся к старой системе с закрытыми партийными списками.

Выборы дистанционно

Вопрос доверия к избирательному процессу является ключевым для сохранения демократических институтов Украины. Любые механизмы голосования должны не только соответствовать стандартам безопасности, но и быть воспринятыми обществом как надежные и прозрачные. Именно поэтому варианты дистанционного голосования, несмотря на их удобство, могут стать инструментом дестабилизации, если не будут поддержаны гражданами.

"Я категорически против выборов по почте или онлайн. Россия мечтает о том, чтобы эти выборы вообще сорвать и показать нас как несостоятельное государство. Это не только потому, что эти инструменты дистанционные уязвимы для такого вмешательства, но и потому, что они не имеют доверия. Сегодня доверия к онлайн-выборам для голосования по почте в обществе нет. И даже если не будет вмешательства России, не будет никаких реальных фальсификаций, доверия к этому все равно не будет. И любое малейшее подозрение просто дискредитирует эти выборы и вызовет общественный взрыв. Поэтому единственный оптимальный вариант, на мой взгляд, — это открытие участков полноценных за рубежом. Я не вижу в этом ни одной проблемы, которую нельзя было бы решить", — резюмировал эксперт.

Анатолий Бойко о выборах в Украине. Фото: Новини.LIVE

Проведение выборов в Украине в условиях войны остается сложным и многоаспектным вызовом. Организация процесса зависит не только от политической воли и законодательных изменений, но и от ситуации с безопасностью в стране. Достижение мирного соглашения станет ключевым фактором, который определит возможность проведения выборов в 2025 году или их перенос на 2026 год.

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