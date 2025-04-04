Одесу ніколи не передадуть РФ

Оперний театр в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Американські журналісти спекулюють на темі війни, розповсюджуючи чутки про ймовірну передачу Одеси під контроль РФ. Але на такі умови українська сторона не погодиться.

Про це в інтерв'ю Дмитру Гордону розповів очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Неможливий сценарій

В Одеській обласній військовій адміністрації запевнили, що дістатися до нашого регіону російська армія наразі не в змозі. А передача його під контроль Росії в результаті переговорів — сценарій неможливий, оскільки українська сторона ніколи на це не піде.

"Якщо Трамп мав на увазі, що це буде зроблено якимось бойовим шляхом, то для них це буде дуже важко зробити. Це потребуватиме надто багато ресурсів і часу. Вони намагаються дістатися до Одеси вже 3 роки",— каже Олег Кіпер.

Припущення журналістів

Нагадаємо, у статті The New York Times журналісти припускають, що Дональд Трамп на перемовинах може обговорювати передачу РФ деяких територій. Зокрема, в матеріалі згадується й Одеський порт, оскільки він є стратегічно важливим об'єктом.

"Помічники президента України Володимира Зеленського минулого місяця заявили, що вони стурбовані тим, що пан Трамп може задовольнити інші бажання пана Путіна щодо деяких частин України, можливо, включаючи критично важливий Одеський порт",— пишуть журналісти The New York Times.

На статтю відреагували і в Одесі. Нардеп Олексій Гончаренко заявив, що ніякої передачі порту Одеси нікому не буде. Він також додав, що американські ЗМІ зараз спекулюють темою України. Спростували інформацію і в Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про заяви Трампа щодо домовленостей. А також про порушення перемир'я.